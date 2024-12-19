Bütçenin Tümü Yarın Oylanacak

TBMM Genel Kurulu’nda maddeler üzerinden yapılan oylamanın ardından, bütçenin tümü için nihai oylama yarın gerçekleştirilecek. Oylamanın ardından 2025 yılı bütçesi yürürlüğe girecek.

Yoğun Tartışmalarla Geçen Görüşmeler

Bütçe kanun teklifi görüşmeleri, milletvekillerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Muhalefet partileri, bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getirirken, iktidar milletvekilleri bütçenin ekonomik büyümeyi ve kamu hizmetlerini destekleyecek bir çerçeve sunduğunu savundu.

2025 Bütçesi Neleri Kapsıyor?

2025 yılı bütçesi, kamu yatırımlarından sosyal desteklere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bütçenin öne çıkan kalemleri arasında eğitim, sağlık ve altyapı projelerine ayrılan kaynaklar yer alıyor. Hükümet yetkilileri, bütçenin ekonomik dengeyi sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Sonuç Merakla Bekleniyor

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nin tüm maddelerinin kabul edilmesi, bütçenin genel onay sürecinin tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Yarın yapılacak olan nihai oylamanın ardından, Türkiye’nin 2025 yılı için planlanan kamu harcamaları ve yatırımları resmiyet kazanacak.

TBMM’deki oylamanın sonucu, bütçenin uygulama süreci ve kamuoyundaki yankıları açısından büyük önem taşıyor.