Türkiye’nin büyükşehirlerinde, gayrimenkul satışları özellikle yoğunlaştı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Başkent Ankara’da 191 bin 929, İzmir’de 132 bin 809, Bursa’da 102 bin 950 ve Antalya’da 101 bin 726 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi.

İlçe bazında ise, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla gayrimenkul satışı yapılan ilçe oldu. İstanbul’un Esenyurt ilçesi 28 bin 803 satışla ikinci sırada yer alırken, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı. Diğer dikkat çeken ilçeler arasında Ankara’nın Çankaya ilçesi 25 bin 26 satışla dördüncü, Bursa’nın Nilüfer ilçesi ise 23 bin 288 satışla beşinci sırada yer aldı.

2024 yılı boyunca Türkiye genelinde toplamda 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Bu taşınmazların 1 milyon 256 bin 901’i konut olarak işlem gördü. Gayrimenkul piyasasında yaşanan bu hareketlilik, sektörün büyümesini ve Türkiye genelindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların gayrimenkul alım-satım işlemleri konusunda daha aktif olduğunu gözler önüne serdi.

Bu rakamlar, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün 2024’te ne kadar dinamik bir süreç geçirdiğini ve gelecekte de sektördeki büyüme trendinin devam edeceğini gösteriyor.