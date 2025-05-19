Bugün, sadece bir tarih değil; milletimizin kaderini değiştiren bir dirilişin, kararlılığın ve özgürlüğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi. Aynı zamanda Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin en anlamlı ifadesi.

Atatürk’ün Gençliğe Armağanı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak ilan ederek bu tarihi genç nesillere armağan etti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini gençlerin dinamizmi, iradesi ve ilerici vizyonu üzerine kurmak istiyordu. Gençleri yalnızca birer birey olarak değil, aynı zamanda geleceğin mimarları olarak görüyordu.

Bugün 19 Mayıs, sadece gençlerin değil, her yaştan vatandaşın ortak coşkusuyla kutlanıyor. Okullarda, stadyumlarda, meydanlarda ve dijital platformlarda düzenlenen etkinlikler, bu özel günün ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Milli Mücadelenin İlk Adımı: Samsun

Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkıp 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basması, emperyalizme karşı verilen büyük mücadelenin başlangıç noktasıdır. Samsun, bu yönüyle yalnızca bir şehir değil; aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin ilk yakıldığı yerdir.

Bu adım, Anadolu halkının örgütlü direnişinin kıvılcımını ateşlemiş, işgallere karşı topyekûn bir mücadelenin kapılarını aralamıştır.

Geleceği İnşa Eden Gençlik

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki gençler, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırıyor. Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü, yalnızca bir temenni değil; aynı zamanda bir yol haritasıdır.

Gençlerin demokratik değerlere, çağdaş eğitime ve ortak bir gelecek idealine sahip çıkmaları, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşamasının da güvencesidir.

Ekovitrin ailesi olarak; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.