Yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana hiçbir işlem görmeyen ve hak sahibi tarafından talep edilmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğrayacak. Bu kapsamda, hesap sahiplerinin en geç 14 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili banka şubelerine ya da genel müdürlüklere başvurarak işlem yapmaları gerekiyor.

TMSF’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca; on yıl boyunca hiçbir talep, işlem ya da yazılı talimatla gündeme gelmeyen hesaplar zaman aşımına uğrar. Zamanaşımına giren hesaplar, Şubat ayı itibarıyla bankaların internet sitelerinde, ayrıca TMSF ve Kuruluş Birliklerinin platformlarında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilir olan bu hesapların sahiplerinin, Haziran ayının 14’üne kadar işlem yapmaları gerekmektedir.”

Vatandaşlar, TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan “Zamanaşımı Sorgusu” ekranından veya ilgili bankaların internet sayfalarından sorgulama yaparak kendi isimlerinin listede olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Bu yasal uygulama, her yıl düzenli olarak tekrarlanıyor. Geçtiğimiz yıl TMSF’ye devredilen zaman aşımı kapsamındaki hesaplarda toplanan miktar 507 milyon lira olarak kaydedildi.

Hesap sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için en kısa sürede bankalarıyla iletişime geçmeleri ve gerekli işlemleri tamamlamaları önem taşıyor. Aksi halde, hesap bakiyeleri TMSF’ye gelir olarak aktarılacak.