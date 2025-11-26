Altaylı hakkındaki davada karar bekleniyor

Gazeteci ve YouTuber Fatih Altaylı, kendi kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla beş aydan uzun süredir tutuklu bulunuyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşması bugün Silivri Açık Ceza Yerleşkesinde yapılacak.

DW Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre mahkemenin, savunmaların tamamlanmasının ardından kararı bugün açıklaması bekleniyor.

Dava süreci nasıl başladı?

Altaylı hakkında 20 Haziran’da yayınlanan YouTube programındaki yaklaşık üç dakikalık bölüm nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Sorulan bir soru üzerine yaptığı değerlendirmede kullandığı Osmanlı padişahlarına yönelik tarihsel göndermeler, savcılık tarafından “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” kapsamında değerlendirildi.

Ertesi gün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya paylaşımları tartışmayı büyüttü.

Altaylı, 22 Haziran’da Teşvikiye’deki evinde gözaltına alındı ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Konuşmam kesilerek çarpıtıldı”

İstanbul Adliyesi’nde verdiği ilk ifadede Altaylı, konuşmasının bağlamından koparıldığını ve kurgulanarak sosyal medyada tehdit algısı yaratıldığını söyledi.

Altaylı, “Kesinlikle tehdit kastım yoktur. Sadece eleştiri hakkımı kullandım” dedi.

Savcılık: “Fiilî saldırı sayılabilir”

Soruşturma dosyasındaki sevk yazısında savcılık, Altaylı’nın sözlerinin “Cumhurbaşkanına karşı fiilî saldırı kapsamında tehdit suçu oluşturduğunu” belirtti.

Hazırlanan iddianamede beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.

İlk duruşmada neler oldu?

3 Ekim’de yapılan ilk duruşmada Altaylı, “Bu iddiayla karşınızda bulunmak beni hem şaşırtıyor hem de üzüyor” diyerek suçlamaları reddetti.

Konuşmanın sosyal medyada kesilerek yayıldığını söyleyen Altaylı, “İki buçuk dakikayı izleyen herkes tehdidin olmadığını anlar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, bu duruşmada tutukluluğun devamına hükmetti.

YouTube kanalına erişim engeli kararı

RTÜK, 26 Haziran’da Altaylı’nın kanalına lisans alınması yönünde uyarı gönderdi.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 6. Sulh Ceza Hakimliği, 7 Ağustos 2025’te kanala erişim engeli kararı verdi. Karar henüz YouTube tarafından uygulanmadı.

Altaylı, tutukluluk sürecinin ardından 6 Ekim’de yayınladığı video ile siyasi içeriklere ara verdiğini duyurdu. Kanalda son iki ayda ağırlıklı olarak bilim programları ve röportajlar yayınlanıyor.

Bugünkü duruşmada gözler Silivri’de

Altaylı’nın bugün yapılacak ikinci duruşmada savunmasını tamamlaması ve mahkemenin karar için dosyayı kapatması bekleniyor.

Gözler, beş aydır tutuklu bulunan deneyimli gazeteci için çıkacak kararda.