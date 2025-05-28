Yapılan açıklamada, özellikle 2023 ve 2024 yıllarında Gelir Vergisi beyannamesi vermeyen ya da gelirlerine kıyasla düşük vergi beyanında bulunan büyük şirket ortaklarının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, potansiyel gelir ve harcama kalıplarıyla vergi beyanları arasında fark olan 10 bin kişi için detaylı denetim süreci başlatıldı.

Vergi Denetim Kurulu yetkilileri, programın amacının yüksek gelir gruplarındaki kayıt dışı kazançların ortaya çıkarılması ve vergi uyumunun artırılması olduğunu belirtti. Ayrıca bu çalışmaların, vergi adaletinin sağlanması adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmesinin önemine vurgu yaparken, benzer analizlerin farklı gelir grupları için de sürdürüleceğini ifade etti.