Yeni Kimlik Kartlarıyla İşlemler Daha Güvenli

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, çipli kimlik kartlarının önemine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Atasoy, “Tapu sahibi milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bu uygulama, 1 Ocak 2025 itibariyle zorunlu hale geliyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde tapu işlemleri daha güvenli ve hızlı olacak. Bu sistemle birlikte kötü niyetli kişilerin tapu müdürlüklerinde işlem yapmasının önüne geçilecek ve bilgi kirliliği ortadan kalkacak” dedi.

Kimlik Değişimini Ertelemeyin

Vatandaşların yeni kimlik kartlarını bir an önce temin etmeleri gerektiğini vurgulayan Atasoy, “Eski kimlik kartı kullanan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni çipli kimlik kartlarını alması gerekiyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren eski kimliklerle işlem yapılamayacak. Bu konuda mağduriyet yaşamamaları için temmuz ayına kadar uzatılan süreye güvenerek işlemlerini geciktirmemeleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme, tapu işlemlerinin daha güvenli bir ortamda yapılmasını sağlarken vatandaşlara zaman kazandırmayı hedefliyor. Yetkililer, uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.