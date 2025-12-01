CHP'nin 39. Olağan Kurultayının son gününde PM, YDK ve BKSP seçimleri gerçekleştirildi. Özgür Özel'in listeleri firesiz geçerken 80 kişiye çıkarılan PM'de 48 kişi yerini korudu ve 32 yeni isim parti yönetimine girdi.



Bin 336 delegenin oy kullandığı PM seçimlerinde bin 119'u geçerli sayıldı. En yüksek oyu, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu bin 22 ile alırken, vergi uzmanı Ozan Bingöl bin 7, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek bin 6, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcier bin 2, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyilmaz bin 2 ve Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu bin oy aldı.





Parti Meclisi seçimlerinde PM'ye girmeyi başaran isimler ve aldıkları oy ise şöyle:

"Polat Şaroğlu bin 22, Ozan Bingöl bin 7, Ali Gökçek bin 6, Gamze Taşcier bin 2, Deniz Yavuzyilmaz bin 2, Yankı Bağcıoğlu bin, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer 992, Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986, Erhan Adem 981, Saniye Barut 981, Cavit Arı 974, Yalçın Karatepe 971, Süreyya Öneş Derici 967, Ozan Işık 966, Evrim Rizvanoğlu 959, Cansel Çiftçi 957, Ozan Varal 953, Zeynel Emre 953, Berk Kılıç 950, Gökçe Gökçen 947, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 946, Emre Yılmaz 944, Murat Bakan 942, Ednan Arslan 941, Gül Çiftçi Binici 938, Mahmut Tanal 935, Ali Abbas Ertürk 934, Kübra Gökdemir 934, Bihlun Tamaylıgil 930, Selin Sayek Böke 930, Zeliha Aksaz Şahbaz 930, Hikmet Erbilgin 929, Tuğçe Hilal Özkan 929, Özgür Karabat 927, Pınar Uzun Okakın 927, Ensar Aytekin 926, Nazan Güneysu 923, Turgay Özcan 923, Asiye Ergül 919, Nihat Dağ 918, Bedirhan Berk Doğru 917, İsmail Atakan Ünver 915, Uygar Parçal 915, Elif Leyla Gümüş 911, Ulaş Karasu 908, Gülşah Deniz Atalar 907, Mehmet Salih Uzun 902, Bahattin Bahadır Erdem 901, Burhanettin Bulut 901, Melisa Uğraş 895, Ecevit Keleş 892, Baki Aydöner 886, İlhan Cihaner 886, Sinem Kirçiçek 886, Suat Özçağdaş 875, Gökan Zeybek 874, Uğurcan İrak 863, Önder Kurnaz 844, Engin Özkoç 843, Mustafa Sezgin Tanrıkulu 830, Sercan Çığgin 820, Burcu Mazıcıoğlu 816, Sevgi Kılıç 796, Volkan Memduh Gültekin 794, Barış Övgün 787, Aylin Nazliaka 656."



BKSP'de en yüksek Boyunsuz aldı

Özel'in anahtar listesinde yer alan BKSP üyeleri de delegenin onayından geçti. BKSP seçimlerinde en yüksek oyu bin 11 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. BKSP listesinden PM'ye seçilen isimler ise şöyle: "Şule Özsoy Boyunsuz bin 11, Oya Ünlü Kızıl 994, Emine Uçak Erdoğan 974, Kerim Rota 971, Gülder Atabay 966, Murat Arslan 964, Ömer Kaya Türkmen 952, Serkan Özcan 936, Tolga Sağ 921, Emre Kartaloğlu 831."



YDK'da 8 yeni isim

Genel Başkan Özgür Özel'in YDK için hazırladığı anahtar liste de delegelerin onayını almış oldu. 15 kişilik YDK'da sekiz isim değişirken yedi isim yerini korudu. Yeni YDK üyeleri şu şekilde; "Aliye Timisi Ersever 972, Ayça Akpek Şenay 968, Yasemin Reçber 967, Erbil Aydınlık 935, Deniz Çakır 919, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 918, Aliye Coşar 912, Süleyman Bülbül 908, Turan Taşkın Özer 907, Aysemin Gülmez 896, Mesut Kırşanlı 857, Erdoğan Kılıç 845, Remzi Kazmaz 841, Oğuzhan Cenan 833, Ali Narin 819."