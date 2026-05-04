Ekonomik görünümde kısa vadede iyileşme beklenmemesi ise yapılandırma sürecinde zamanın grup aleyhine işlediğine işaret ediyor.

Kredi borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmeler yürüten grup, borçların daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla varlık satışı seçeneğini gündeme almıştı. Süreç kapsamında Zorlu Grubu’nun önemli varlıklarından biri olarak öne çıkan Zorlu AVM’nin satışı da değerlendirme altında bulunuyor.

Ercan İnan’ın Haberhürriyeti’nde yer alan haberine göre, Zorlu Grubu’nun bankalarla yürüttüğü görüşmelerde varlık satışına dayalı bir borç azaltma planı üzerinde uzlaşı sağlandı. Reuters’a yansıyan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de yılın başında gerçekleştirilen yoğun görüşme trafiğinde bu çerçevede bir anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor.

Grup daha önce de borç azaltma stratejisi kapsamında bazı adımlar atmış, geçen yıl sonunda Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ndeki hisselerini Rönesans Enerji’ye devretmişti. Ancak mevcut borç seviyesinin büyüklüğü nedeniyle bu tür satışların yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağladığı değerlendiriliyor.

Bu nedenle gözler, grubun en değerli varlıklarından biri olarak görülen Zorlu AVM’ye çevrilmiş durumda. Ancak şu ana kadar gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığı ve bu durumun süreci tıkadığı belirtiliyor.

Sektör kaynakları, Marmara Forum’un yaklaşık 250 milyon euro seviyesinde el değiştirdiğini hatırlatarak, Zorlu AVM için konuşulan 1,5 milyar euro’luk beklentinin piyasa koşulları açısından yüksek görünmediğini ifade ediyor. Buna karşın mevcut ekonomik tablo nedeniyle alıcıların daha temkinli davrandığı aktarılıyor.

Bir bankacılık kaynağına göre, finansmana erişimin zorlaştığı, küresel ölçekte resesyon beklentilerinin arttığı ve Türkiye’de de tüketim gücünün baskılandığı bir ortamda büyük ölçekli AVM yatırımlarına ilginin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor. Bu koşullar altında 1 milyar euro seviyesinde bir teklifin bile oluşmama ihtimaline dikkat çekiliyor.