Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) ve Türkiye Sigorta, “Dünya Mirası Türkiye” projesi için iş birliğine gitti.

TUTAP tarafından yürütülen “Dünya Mirası Türkiye” projesine verilen sponsorluk desteğiyle Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirasının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. İş birliği kapsamında, Türkiye Sigorta’nın güçlü marka yapısı ve kapsayıcı yaklaşımıyla ülkemizin kültürel mirasının tanıtımına katkı sunacak, sürdürülebilir ve yüksek etki yaratan bir iletişim platformu oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’mizin Tanıtımı Türkiye Sigorta Güvencesinde

Ülkemizin kültürel mirasının korunması ve uluslararası alanda tanıtımının güçlendirilmesine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, proje ile ilgili şunları kaydetti: “Ülkemizin markalaşması ve uluslararası alanda tanıtımına 18 yıldır katkı sunan Türkiye Tanıtma Platformu’nun ’Dünya Mirası Türkiye’ projesi, bu alandaki en etkili ve kıymetli girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Sigorta olarak, bu değerli çalışmanın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki; köklü kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası platformlarda etkin biçimde tanıtılması, Türkiye’nin marka değerini güçlendirerek turizmde lider ülkeler arasındaki konumunu daha da pekiştirecektir. Türkiye Sigorta olarak; yalnızca sigortacılık alanındaki gücümüzle değil, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan ve uzun vadeli etki üretmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin değerlerini korumayı ve dünyaya doğru şekilde anlatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk olarak değil, Türkiye’nin marka değerini güçlendiren uzun vadeli vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, projeyi hayata geçiren Türkiye Tanıtma Platformu’na teşekkür ediyor; ‘Dünya Mirası Türkiye’ projesinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye’mizin Tanıtımında TUTAP

Bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, ülkemizin marka değerini artırmaya yönelik ortak bir vizyonun güçlü bir yansıması olduğunu belirten TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız da şu değerlendirmelerde bulundu: “TUTAP tarafından 2026 ve 2027 yıllarında yurt içinde ve dışında kurumsal tanıtım yüzümüzün ‘yerli ve milli’ markamız, sektöründe lider olan Türkiye Sigorta olmasına karar verilmiştir. Bu tercihimizin temel nedeni Türkiye markasının güçlenmesi ve dünya insanlarının gözündeki imajının pozitif olarak artırılmasının, kurumsal markalarımızın başarıları kadar sportif ve kültürel alanda üstlendikleri sosyal sorumluluk anlayışlarıdır. Bu çerçevede, Türkiye Sigorta’nın ülkemizin markalaşması ve uluslararası tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalara, kurumsal misyonu ile uyumlu şekilde sunduğu sponsorluk desteğinin, Türkiye markasının güçlendirilmesine pozitif değer katacağını öngörüyoruz. Ülkemizin tanıtımında kullanılacak tanıtım filmleri ile tüm basılı ve dijital materyallerde Türkiye Sigorta logosunun yer alması; markanın kalitesi, potansiyeli ulusal ve uluslararası alanda tercih edilmesinin yanı sıra, istihdama ve ekonomiye katkı, cari açığımızın azaltılmasında milli sermayenin gücünü ortaya koyma hedeflerimize de öncülük edecektir. Ayrıca, yurt içinde ve dışında geniş kitlelere hitap eden hizmetleriyle öne çıkan Türkiye Sigorta gibi yerli ve milli bir markamızın, ülkemizin tanıtımında yer alması, kamuoyu nezdinde yüksek takdir görecek örnek bir sosyal sorumluluk yaklaşımı ortaya koyarken, toplumsal duyarlılık, ilgi ve farkındalığın artmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye Sigorta’nın değerli yöneticilerine, göstermiş oldukları hassasiyet ve ülkemizin markalaşmasına katkı sunacak bu çalışmalarda yer almalarından dolayı TUTAP ailesi olarak teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, kurumsallığa önem veren milli markamızın desteklenmesi ve sektöründe tercih edilmesi, ülkemizin imajı adına büyük önem arz etmektedir.”