ATO’nun Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, küresel ekonomide artan jeopolitik gerilimlerin enerji, ticaret ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin deniz ticaretinde aksamalara yol açtığını belirten Baran, bunun enerji maliyetlerinden lojistik giderlerine kadar geniş bir etki yarattığını dile getirdi.

Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nı desteklediklerini söyledi. Program kapsamında ihracatçılara yönelik vergi avantajlarının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Baran, bu tür teşviklerin Türkiye’nin yatırımcılar açısından cazibesini artıracağını ifade etti.

“Vergi sistemi sadeleşmeli”

Mevcut vergi yapısındaki çoklu oranların işletmeler için zorluk oluşturduğunu kaydeden Baran, farklı oranların hem mevzuata uyumu zorlaştırdığını hem de rekabet açısından sorun yarattığını dile getirdi. KOBİ’lerin yüksek vergi yükü altında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Baran, daha basit ve öngörülebilir bir sistemin gerekliliğini vurguladı.

Baran, kurumlar vergisinin tek oranlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Yedi ayrı oran yerine yüzde 15 seviyesinde sabit bir kurumlar vergisi, hem vergi adaletini sağlar hem de yatırım ortamını güçlendirir” dedi.

İrlanda modeli örnek gösterildi

Önerilen modelin uluslararası örneklerine de değinen Baran, İrlanda’nın uzun yıllardır uyguladığı düşük ve sabit kurumlar vergisi oranıyla yatırım çekmede başarılı olduğunu hatırlattı. Bu tür bir yaklaşımın Türkiye’de de uygulanması halinde hem yerli hem de yabancı yatırımın artacağını ifade etti.

Girişimcilik ve üretime vurgu

Baran ayrıca, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Dijital şirket uygulamaları ve start-up teşviklerinin genç girişimciler için yeni fırsatlar sunduğunu dile getiren Baran, üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen her adımın ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

ATO Başkanı Baran, vergi politikalarında yapılacak dengeli düzenlemelerin yalnızca işletmeleri değil, tedarik zincirinin tamamını güçlendirerek Türkiye ekonomisinin genel performansına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.