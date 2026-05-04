Karşılaşmada Inter’e galibiyeti getiren goller Marcus Thuram ve Henrikh Mkhitaryan’dan geldi. Bu sonuçla puan farkını koruyan ve rakiplerinin matematiksel olarak kendisini yakalamasına izin vermeyen Inter, kulüp tarihindeki 21. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Takımın önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bu başarıda kilit rol oynadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Inter kariyerinde üst üste ikinci kez Serie A şampiyonluğu yaşayarak istikrarlı performansını taçlandırdı.

Sezon boyunca sergilediği dengeli oyun, güçlü kadro yapısı ve kritik maçlardaki etkili performansıyla öne çıkan Inter, şampiyonluğu erken garantileyerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Ligin kalan haftaları ise formalite niteliği taşırken, gözler şimdiden gelecek sezonun planlamalarına çevrildi.