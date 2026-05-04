Hayat Holding, 1937 yılında kuruldu. 67 şirketi ve 20 bin çalışanıyla 17 ülkede faaliyet gösteren Türkiye’nin global gruplarından biri. Hangi alanlarda yatırımları olduğunu, kısaca kuruluş öyküsünden başlayarak anlatır mısınız?

Hayat Holding, 89 yılı geride bırakan, yüzde 100 yerli ve milli bir şirket olarak bugün dünyanın dört bir yanına ulaşan, köklü ve global bir yapı. Holdingin temelleri, 1937 yılında Fahri Kiğılı ve Avni Kiğılı kardeşlerin İstanbul Sultanhamam’da bir manifatura dükkânı açmasıyla atıldı. 1960’lı yılların sonunda, bugün ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın 4’üncü büyük üreticisi konumunda olan Kastamonu Entegre kuruldu. Kastamonu Entegre ile Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya olmak üzere toplamda 6 ülkede üretim tesisine sahibiz. ABD’de ise odun yongasının tedarik ve lojistik süreçlerini yönettiğimiz bir şirketimiz var.

YORULMADAN YOLUMUZA DEVAM ETTİK

1980’lerde ise grup şirketlerinden Hayat Kimya’yı kurarak küresel oyuncuların ve yüksek rekabetin olduğu hızlı tüketim ürünleri pazarına giriş yaptık. Burada ilk olarak Bingo markamızı piyasaya sunduk. Ardından çeşitlenen ürünlerimiz ve pazarlarımızla durmadan, yorulmadan yolculuğumuzu devam ettirdik. Bebek bakım kategorisinde Molfix, kadın kişisel bakım kategorisinde Molped, temizlik kâğıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno ve kişisel sağlık kategorisinde Evony gibi tüketicinin teveccüh gösterdiği 16 güçlü markamız var. Hayat Kimya’nın Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İran, Cezayir, Rusya, Nijerya, Pakistan ve Vietnam olmak üzere toplam 8 ülkede 28 üretim tesisi; Fas, Bulgaristan, Kenya, Malezya ve Tayland’da satış ofisleri ve dağıtım şirketleri bulunuyor. Hayat Kimya’nın markaları bulunduğu tüm pazarlarda tüketicilerin ilk 3 tercihinden biri. Faaliyet gösterdiği her pazarda da iddiası her geçen gün artıyor. Bugün Hayat Kimya dünyanın 4’üncü büyük bebek bezi üreticisi ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kâğıtları üreticisi konumunda.

DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

2000 yılında Kocaeli Körfezi’nde yer alan Limaş Liman İşletmeciliği’ni kurduk. Limaş, başta Hayat Holding’e bağlı üretim tesisleri olmak üzere pek çok sektöre tedarik zinciri ihtiyaçlarında gümrükleme, lojistik ve depolama çözümleri sunuyor. Limaş, 270.000 metreküp depolama kapasitesine sahiptir. Sıvı kimyasal depolamada yılda 2 milyon metreküpü aşkın iş hacmiyle Türkiye’nin en fazla sıvı elleçleme yapan terminali konumunda olan Limaş, Avrupa’nın en önemli liman bölgelerinden Kocaeli Körfezi’nin ise en büyük terminali olma özelliği taşıyor.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin etkisiyle bankacılığın yeni bir boyuta geçtiği 2020’li yıllarda ise son olarak Türkiye’nin ilk dijital bankasını, Hayat Finans’ı kurduk. Geleceğin bankacılığında yerimizi Hayat Finans ile bugünden aldık. Bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren 67 şirketimiz ve 20 bini aşkın çalışanımızla global bir oyuncu olarak yolumuza devam ediyoruz. Holding çatısı altında 17 ülkede 45 üretim tesisinde ileri teknolojilerle üretilen 49 Türk markasını dünya çapında milyarlarca tüketiciye ulaştırıyoruz.

Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının listelendiği ISO 500, Capital 500 gibi listelerde Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre üst sıralarda yer alıyor. Üretim modelleriyle birçok sektörde rol model olarak görülüyorlar. Bu iki firmayı sektörlerinde diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

Bizim başarımızın temelinde birkaç ana unsur var. Öncelikle uzun vadeli vizyon ve istikrarlı yönetim anlayışımız, her dönemde sürdürülebilir büyümeye odaklanmamızı sağladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Yahya Kiğılı ile başlayan ve bugün İcra Kurulu Başkanımız M. Avni Kiğılı ile devam ettirilen kültür ve liderlik ile iş dünyasının zorlu süreçlerinde ayakta kalmayı başardık. Değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, yenilikçi ve esnek iş modelleri geliştirdik; zorluklarla mücadele etme kabiliyetimiz arttı.

Bir diğer kritik etken ise sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışımız. Kaynakları verimli kullanmak, çevreye duyarlı üretim yapmak ve topluma değer katmak bizim için bir tercih değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası.

Bu topraklardan yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan ve büyüyen bir şirket olarak, bu topraklarda kazandığımızı yine bu topraklar için harcamaya gayret gösteriyoruz. Etik ve ahlak anlayışımız, değerlerimiz bizim için olmazsa olmaz.

Son olarak, başarımızın arkasında küresel bakış açımızı yerel değerlerle birleştirebilme becerimiz var. Bu sayede hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu haline geldik. Yolumuzu, yörüngemizi kaybetmeden denizaşırı ülkelere, dünyanın en büyük metropollerinden en ücra köşelerine kadar ulaştık. Özetle, bizim için başarı yalnızca finansal sonuçlarla ölçülmüyor. Çalışanlarımızla, paydaşlarımızla ve toplumla birlikte değer üretmek, sürdürülebilir büyümemizin asıl kaynağıdır. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listelerine giren iki grup şirketimizin başarısının sırrı da bu kültürden beslenmesi.

Yurt dışındaki yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Grup şirketleriniz ve markalarınız faaliyet gösterdikleri ülkelerde iddialı konumda mı?

Bu sorunuzun cevabının önemli bir bölümüne ilk sorunuzda cevap vermeye çalışmıştım. Hayat Holding olarak 17 ülkede 45 üretim tesisimiz bulunuyor, 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüketici grubunda, Hayat Kimya ile bulunduğumuz ülkelerde ilgili kategorinin ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Üretim performansımız ile bebek bezinde dünyanın dördüncü büyük üreticisiyiz. Temizlik kâğıtlarında ise Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük üreticisi konumundayız. Ayrıca Hayat Kimya markalarımızla bulunduğumuz ülkelerde yüzde 60–90 hane penetrasyonumuz var. Türkiye’de ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde.

Ağaç grubu şirketimiz Kastamonu Entegre ise ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’de lider konumda. MDF ve yonga levha ürünlerinde Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisiyiz ve dünya laminant parke üretiminin yüzde 8’ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz.

TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM DETERJAN ÜRETİM HACMİMİZİ 1 MİLYON TONA ÇIKARDIK

Mevcut üretimlerinize ve istihdamınıza yeni ilaveler yapmayı düşünüyor musunuz?

Halihazırda Hayat Kimya olarak üretime devam eden üretim kampüslerimizde yeni yatırımlar yaptık. Cezayir’de bulunan bebek bakım, kadın kişisel bakım ve ev bakım kategorisinde faaliyette olan tesisimize yeni yatırımla temizlik kâğıdı kategorisini de ekledik. Bölgedeki ürün gamını genişletecek bu adımla yılda 70 bin ton temizlik kâğıdı üretimi kapasitesine sahip olacağız.

Yurt dışı yatırımları haricinde Hayat Kimya olarak ülkemizde de yatırımlarımıza devam ederek Mersin’de yeni deterjan üretim tesisini devreye aldık. Yaklaşık 235 bin metrekarelik kampüs alanı içerisinde ikinci temizlik kâğıdı tesisimizin yanında konumlandı ve tamamen ayrı bir fabrika binası olarak inşa edildi. Bu yatırımla Türkiye’deki toplam deterjan üretim hacmimizi 1 milyon tona çıkardık. Mersin’deki bu yatırım ile bölgede 300 kişiye ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRETİM

Kastamonu Entegre ile İtalya’daki üretim tesisimizde yüzde 100 geri dönüşümlü üretim yapıyoruz. Güncel durumda İtalya, Gebze ve Balıkesir olmak üzere 3 tesisimizde yılda 700 bin ton ahşap atığını ekonomiye kazandırıyoruz. İtalya’daki bu deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak sürdürülebilir üretim vizyonumuz doğrultusunda, 2027 yılına kadar 70 milyon euro yatırım yaparak Türkiye’deki tüm yonga levha tesislerimizi geri dönüştürülmüş ve atık malzemeden üretim yapacak şekilde yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında, Türkiye’deki büyük sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinden temin edilecek ahşap bazlı atıkların geri dönüştürülerek yonga levha üretiminde ham madde olarak kullanılması planlanmaktadır.

Sürdürülebilirliği bir şirket üretim kültürü olarak gören Kastamonu Entegre ile ayrıca yılda 120 bin ton karbon salımını engelleyen biyokütle ve güneş enerjisi yatırımlarımızla temiz ve yenilenebilir enerji alanında da önemli adımlar atıyoruz. Üretimde kullanılan suyun yüzde 9’unu geri kazanımdan, enerjinin yüzde 27’sini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor; atıklarımızın yüzde 99’unu geri kazanım süreçlerine yönlendiriyor, bertaraf edilen miktarı minimum seviyede tutuyoruz.