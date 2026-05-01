Şirketin açıkladığı yol haritasına göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde toplamda yaklaşık 1.400 çalışanın işten ayrılması öngörülüyor.

Halihazırda Bursa’daki tesislerinde yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka personel istihdam eden Bosch, ilk etapta 2027 yılı sonuna kadar 1.150 mavi yaka çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu süreci, 2030 yılına kadar 250 beyaz yaka personelin ayrılığı izleyecek. Böylece toplam istihdamın yaklaşık yüzde 25’inde daralma yaşanmış olacak.

Şirket yetkilileri, söz konusu kararın arkasında küresel ekonomik koşullardaki yavaşlama ve sektördeki daralma beklentilerinin bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle otomotiv ve yan sanayide yaşanan dönüşümün, üretim ve istihdam planlarını doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

Bursa’da geniş bir ekosisteme sahip olan Bosch’un bu hamlesinin, sadece şirket çalışanlarını değil, tedarik zinciri ve yerel ekonomi üzerinde de etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, istihdamdaki bu daralmanın kentte iş gücü piyasasında yeni dengeler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.