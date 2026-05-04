Yazılım çözümleri alanında 41 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., güçlü ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Son yıllarda kamu ve özel sektör kuruluşları ile önemli iş birlikleri ve yatırımlara imza atan şirket, ilk 3 ayda sergilediği başarılı finansal performansı ile 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.

Link’in konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde 2 milyar 249 milyon TL olan toplam aktif büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında artışla 2 milyar 491 milyon TL seviyesine yükseldi. Şirketin cirosu da yine aynı tarihler itibarıyla 385 milyon 776 bin TL’den 426 milyon 919 bin TL’ye ulaşarak istikrarlı büyümesini sürdürürken, net kâr, brüt kâr ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rakamlarında güçlü artışlar dikkat çekti.

2026 yılının ilk 3 aylık döneminde şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 oranında artışla 290 milyon 926 bin TL seviyesine yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK yüzde 131 oranında artarak 267 milyon 467 bin TL olurken, FAVÖK marjı da yüzde 30’dan yüzde 63’e çıkarak önemli bir iyileşme gösterdi. Şirketin 2025 yılının ilk üç ayında 48 milyon 301 bin TL olan net kârı ise, 2026’nın aynı döneminde yüzde 272 artışla 179 milyon 708 bin TL’ye ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 olan net kâr marjı da bu yılın aynı döneminde yüzde 42’ye yükselerek şirketin kârlı büyüme performansını destekledi.

“İlk çeyrek performansımız verimlilik odaklı yönetim anlayışımızın bir göstergesi”

Şirketin 2026 yılı ilk 3 aylık finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, “Uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimi, güçlü yazılım geliştirme kabiliyeti ve Ar-Ge yatırımlarımız ile Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde önemli bir konuma sahibiz. Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, ERP çözümleri, Savunma ve Güvenlik, E-Dönüşüm ve Cloud çözümleri olmak üzere 6 faaliyet alanında; Türkiye çapında 100’ e yakın iş ortağımız ile sürdürülebilir büyüme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bulut tabanlı tüm iş süreç ürünlerini içeren Link Cloud platformu, Güvenli Şehir, Kritik Tesis Güvenliği, Akıllı Kampüs ve tüm donanım yazılım güvenlik çözümleri alanlarında, kamu ve özel sektörde uçtan uca dijital dönüşüm ortağı olarak bugüne kadar önemli iş birliklerine imza attık. 2026 yılının ilk üç ayında elde ettiğimiz finansal sonuçları, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımların ve verimlilik odaklı yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Operasyonel kârlılıkta yakaladığımız güçlü performans da şirketimizin faaliyet gücünü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını destekliyor. Geliştirdiğimiz yazılım platformları ve teknoloji çözümleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda istikrarlı ve kararlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni iş birlikleri, yeni ürünler ve yeni pazarlar ile 2026 ciromuzda önemli bir artış bekliyoruz”

İlk çeyrek finansallarında yakaladıkları başarılı performans ile 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Pekmezyan, bu başarıda; şirketin bulut tabanlı çözümlerine yönelik artan talebin, dijital dönüşüm projelerinde yakaladıkları ivmenin ve müşteri odaklı yaklaşımlarının da etkili olduğunu dile getirdi. Ayrıca 2026 yılında yüzde 4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı ile sermaye yapılarını güçlendirdiklerini de hatırlatan Pekmezyan, aynı zamanda Azerbaycan Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığı’na bağlı İnovasyon ve Dijital Gelişim Ajansı ile TÜBİSAD üyelerine özel olarak imzalanan iyi niyet anlaşması ile teknoloji ihracatında önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçekleştirdikleri iş birliklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda aldıkları sertifikalar ile de teknoloji ve Ar-Ge alanındaki performanslarını ve yetkinliklerini tescillediklerini belirten Murat Pekmezyan, şöyle devam etti:

“TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyonlu olarak Yapay Zekâ Yönetim Sistemi için ISO/IEC 42001 ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için ISO/IEC 22301 belgelerini almaya hak kazandık. Yapay zekâ, veri güvenliği ve iş sürekliliği gibi stratejik alanlarda uluslararası ölçekte yetkinliğimizi tescilleyen bu gelişme; kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerimizle, AR-GE gücümüzle ve etik ilkelere dayalı teknoloji yaklaşımımızla birebir örtüşüyor. Böylece, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa genelinde bu alanda ikinci şirket olmanın gururunu yaşadık. Bunlarla birlikte HAVELSAN İş Ekosistemi kapsamında yürütülen denetim ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak HAVELSAN’ın onaylı tedarikçi listesine dahil edildik. Bu gelişme, şirketimizin yazılım, sistem entegrasyonu ve dijital dönüşüm alanlarındaki teknik yetkinliğinin ve kurumsal kalite standartlarının önemli bir göstergesidir. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle; ürün çeşitliliğimizin artması, iş ortaklıklarımızın genişlemesi ve yeni pazarlara açılma olanaklarımızın güçlenmesiyle birlikte 2026 yılı ciromuzda önemli bir artış bekliyoruz.”