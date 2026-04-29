Türkiye’de e-ihracatın hızla büyüdüğü bir dönemde, yerli markaların küresel pazaryerlerine erişimini kolaylaştıran yeni teknoloji girişimi Globalink faaliyetlerine başladı. Yapay zekâ merkezli platform, Türk üreticilerin ve satıcıların ürünlerini uluslararası pazaryerlerinde satışa sunabilmesi için ürün yönetimi, fiyatlama, pazaryeri operasyonları, lojistik ve iade süreçleri dahil olmak üzere tüm e-ihracat akışını tek merkezden yönetiyor.

Küresel e-ticaret ekosisteminde pazaryerleri hızla büyüyen bir kanal haline gelirken, bugün online satışların yaklaşık %67’si pazaryerleri üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de de e-ihracat son yıllarda güçlü bir ivme yakalayarak 2022’de 2,2 milyar dolar seviyesinden 2024’te 6,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin hedefi ise 2028 yılına kadar e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını %10 seviyesine çıkarmak.

Ancak sınır ötesi e-ticaret; farklı pazaryerlerinin teknik gereksinimleri, lojistik koordinasyonu, pazarlama süreçleri ve regülasyonlar nedeniyle yerel satıcılar için karmaşık bir operasyonel yapı oluşturuyor. Globalink, bu parçalı süreci tek bir platform altında toplayarak Türk markalarının küresel pazarlara daha hızlı ve ölçeklenebilir şekilde açılmasını sağlıyor.

Tek entegrasyonla çok sayıda pazaryerine erişim

Globalink, klasik entegrasyon platformlarından farklı olarak yalnızca teknik altyapı sunmak yerine satıcılarla ticaret ortağı modeli ile çalışıyor. Platform; ürünlerin pazaryerlerinde listelenmesi, ülke bazlı fiyatlandırma, kampanya yönetimi, müşteri etkileşimleri, lojistik koordinasyonu ve iade operasyonlarını satıcılar adına yönetiyor.

Yapay zekâ destekli altyapısı sayesinde ürün verileri merkezi bir sistemde konsolide edilirken, kategori ve ürün özellikleri farklı pazaryerlerinin standartlarına otomatik olarak uyarlanıyor. Bu sayede satıcılar tek bir bağlantı ile birden fazla ülke ve pazaryerinde satış yapabiliyor.

Globalink’in iş modeli kapsamında satıcılardan komisyon, üyelik veya entegrasyon bedeli talep edilmiyor. Satıcıların yalnızca ürünlerinden kazanmak istedikleri tutarı belirlemesi yeterli oluyor; platform ülke bazlı maliyetleri optimize ederek satış fiyatlarını oluşturuyor ve operasyonel süreçleri yönetiyor.

“Türkiye’nin e-ihracat potansiyelini küresel satışa dönüştürüyoruz”

En son Hepsiburada şirketinde İcra Kurulu üyesi ve HepsiGlobal’in Genel Müdürü olarak görev yapan Globalink Kurucusu ve CEO’su Emin İmer, platformun vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye güçlü bir üretim ve marka ekosistemine sahip. Ancak bu markaların küresel pazaryerlerinde ölçekli şekilde büyümesinin önünde operasyonel ve teknik birçok engel bulunuyor. Globalink’i bu engelleri ortadan kaldırmak için kurduk. Türk satıcıların e-ihracata minimum operasyonel yükle başlayabilmesini ve küresel pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyüyebilmesini sağlıyoruz. Türkiye’den çıkan markaların global pazaryerlerinde daha görünür ve rekabetçi olmasına katkı sunuyoruz.”

İmer ayrıca Globalink ekibinin sınır ötesi e-ticaret alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu belirterek ekip olarak geçmişte 30’dan fazla pazaryeri, 50’den fazla ülke ve 500’den fazla marka ile çalıştıklarını ifade etti.

2026 hedefi: 10 ülkede operasyon

Globalink’in operasyonları halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Suudi Arabistan pazarlarını kapsıyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar başta Doğu Avrupa ve Balkanlar olmak üzere 10 ülkede aktif operasyon yürütmeyi planlıyor.

Şirketin merkez ofisi İstanbul’da bulunurken, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta bir Ar-Ge ofisi ve Kosova’da teknoloji merkezi yer alıyor. Avrupa operasyonları ise Hollanda’da kurulan şirket üzerinden yürütülüyor.

Globalink Hakkında

Globalink, Türk üreticilerin ve markaların uluslararası pazaryerlerinde satış yapmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen yapay zekâ merkezli bir e-ihracat platformudur. Platform; ürün yönetimi, pazaryeri operasyonları, lojistik ve regülasyon süreçleri dahil olmak üzere sınır ötesi e-ticaret akışını uçtan uca yönetir. Merkezi İstanbul’da bulunan Globalink’in ayrıca Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta Ar-Ge ofisi, Kosova’da teknoloji merkezi ve Hollanda’da Avrupa operasyonlarını yöneten bir şirketi bulunmaktadır.