Yaklaşık 85 milyon euro (4,4 milyar TL) büyüklüğündeki bu yatırımın, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor. Satın alma süreciyle birlikte Otokar, AB içinde doğrudan üretim yapabilen bir savunma sanayi şirketi konumuna ulaşacak.

Konuyla ilgili KAP açıklaması şöyle: Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla ("İşlem"), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında imzalanan ve 27 Ocak 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Mutabakat Zaptı'nı takiben taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77'si olarak hesaplanacaktır. 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır İşlem' in kapanışı Romanya'nın rekabet kurulu ve doğrudan yabancı yatırım otoritelerinden izinlerin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbidir. Bu koşulların sağlanamaması nedeniyle kapanışın imza tarihini takip eden üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Şirketimizce bu süre üç ay daha uzatılabilecektir. Şirketimizce bu sürenin uzatılmaması veya uzatılan sürenin sonunda da ilgili koşulların sağlanamaması durumunda Sözleşme feshedebilecektir. Halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nın paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Otokar'ın bağlı ortaklığı haline gelecek Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Üretim Romanya’ya taşınıyor

Otokar’ın Romanya ile yürüttüğü zırhlı araç projesi kapsamında, toplam 1059 adet 4×4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç üretimi planlanıyor. Bu araçların ilk 278 adedi Türkiye’de üretilecek, kalan kısmı ise Romanya’daki tesislerde imal edilecek. Projenin üretim sürecinin 2025’in son çeyreğinde başlaması ve beş yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tazminat süreci dikkat çekmişti

Şirket daha önce Romanya ile yapılan sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle 1,88 milyar TL ödeme yaptığını açıklamıştı. Ayrıca Şubat ayında, Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında tazminat ödemesini kabul ettiği duyurulmuştu.

“Sadece tedarikçi değil, stratejik ortak”

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, söz konusu yatırımın yalnızca bir üretim hamlesi olmadığını vurgulayarak, “Avrupa Birliği sınırları içinde üretim yapan bir şirket haline geliyoruz. Bu adım, küresel büyüme stratejimizin önemli bir parçası” dedi.

Savunma sanayiinde yerelleşme eğiliminin arttığına dikkat çeken Özüner, Otokar’ın dost ve müttefik ülkelere sadece ürün sağlayan bir şirket olmanın ötesine geçerek, teknoloji transferi ve mühendislik iş birlikleriyle uzun vadeli katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

AB’de kalıcı varlık

Romanya’daki yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Otokar, Avrupa savunma pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Şirket, bu adımla hem Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet sunmayı hem de iki ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.