Yönetilen portföy büyüklüğü açısından sektörde lider konumda olan Ziraat Portföy, Ziraat Finans Grubu’nun gücünü, portföy yönetim alanında da sürdürürken son yıllarda önemli dönüşüm ve gelişime imza attı. Şubat 2019’da gerçekleşen kamu portföy yönetim şirketlerinin Ziraat Portföy’e devri ile oluşan sinerji şirketin dönüşümünde önemli rol oynarken; kamu bankalarının geniş dağıtım ağı büyümenin bir diğer önemli faktörü oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Portföy Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün, “2002 yılında başladığımız yolculuğumuzda bugün, Türkiye’nin lider emeklilik şirketinin fonlarının büyük çoğunluğunu yönetmenin yanı sıra kurucusu olduğumuz geniş yatırım fonu yelpazesi ile sektöre yön vermekteyiz. 2024 yılı Ekim ayı itibarı ile emeklilik tarafında 230 milyar TL’yi aşkın bir büyüklüğü ve aynı zamanda kurucusu ve yöneticisi olduğumuz 77 yatırım fonu ile 300 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğü yönetmekteyiz. Öte yandan liderliğini yaptığımız Borsa Yatırım Fonları gibi yenilikçi ürünlerde aktif 12 Borsa Yatırım Fonumuz ile yaklaşık 60 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmış durumdayız.

Ziraat Portföy Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün

Emeklilik ve yatırım fonlarının yanı sıra iddialı olduğumuz bir diğer alan olan portföy yönetimi hizmeti tarafında da büyüklük açısından sektörde lider konumdayız. Ziraat Portföy olarak şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışımızdan ödün vermeden, yatırım ve borsa yatırım fonlarında tematik, yenilikçi ürünler ile yolumuza devam ederek gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi alternatif ürünlerde de sektörde yer almaktayız.

Güçlü ortaklarımız ve içinde bulunduğumuz köklü finansal çatının yanı sıra insan kaynağımız ve teknoloji adımlarımız en önemli kazanımlarımız. Ziraat Portföy olarak tecrübeli ve sektörü iyi tanıyan araştırma ve yatırım ekibimiz ile bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek farklı yatırım araçları ve stratejilerinden oluşan seçenekler sunabilmekteyiz. Yetkin kadromuz ve yeni nesil portföy yönetim stratejilerine uygun teknolojik adımlarımız, yatırımcılarımıza artı değer katacak stratejilerimizde önemli destekleyicimiz olmaya devam edecek.” Dedi.