Aydın’ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağının yurtdışı pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, ihracattaki düşüş ise dikkat çekti. Ege İhracatçı Birlikleri son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracat rakamlarını açıklarken, ihracatta kan kaybeden tek birlik, geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) oldu. Son 1 yıllık dönemde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. 2024/25 sezonuna girerken ihracatta kısıtlamalardan kurtulan EZZİB yüksek bir rekoltenin beklendiği 2024/25 sezonunda ihracattaki kayıplarını kapatmayı ve ihracatta başarılı bir sürece girmeyi bekliyor.

