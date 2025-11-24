Trump’ın eleştirilerinden kısa süre sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, özellikle askeri yardımların önemine dikkat çekerek, “Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımlar için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar” ifadelerini kullandı.

“Barış süreci titizlikle ilerlemeli”

Zelenskiy, açıklamasında yalnızca ABD’ye değil, aynı zamanda Avrupa Birliği, G7 ve G20 ülkelerine de verdikleri çok yönlü destek için teşekkür etti. Savaşın sona ermesi için yürütülen diplomatik süreçlere değinen Ukrayna lideri, barışın doğru şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yüzden barışa giden süreçte her noktayı, bu yönde atılan her adımı dikkatle ele alıyoruz. Savaşı gerçekten bitirebilmemiz ve yeni bir savaşın önüne geçebilmemiz için her şey doğru şekilde hazırlanmalı.”

Ukrayna halkının direncine de dikkat çeken Zelenskiy, “Yardım eden herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ABD. Teşekkürler Avrupa. İnsanlarımızla gurur duyuyorum.” dedi.

Trump’tan Ukrayna’ya sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin devam ettiği Cenevre’den yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimini hedef almıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı “şiddetli ve korkunç” olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

“ABD ile Ukrayna’nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı bu savaş asla gerçekleşmezdi. Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya’dan petrol almaya devam ediyor.”

Cenevre’de gerçekleşen üçlü diplomasi trafiği sürerken taraflar arasındaki mesaj trafiği uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.