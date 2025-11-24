Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan pekmez, özellikle kahvaltılarda enerji kaynağı olarak tüketiliyor. İhtiyaç fazlası üretim ise özel siparişler ile değerlendiriliyor. Sarıgöllü kadınlar, pekmez yapım sürecinin aynı zamanda mahalle dayanışmasını güçlendiren bir gelenek olduğunu belirterek şu sözleri paylaştı:

“Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvallara koyuyoruz. Erkekler çuvalların içindeki üzümleri ayaklarıyla ezerek üzüm suyunu çıkarıyor. Elde edilen şıra, büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Daha sonra şişelere doldurup güneş görmeyen yerlerde kış için saklıyoruz.”

Bu yıl Sarıgöl’de ev yapımı pekmezin litre fiyatının 400 ila 500 lira arasında değiştiği belirtiliyor. Vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan pekmez, hem sade hem de tahinle karıştırılarak tüketiliyor. Ayrıca pekmez; kek, kurabiye ve çeşitli geleneksel tatlıların yapımında da sıkça kullanılıyor.