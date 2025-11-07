Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasasında satış baskısını yeniden gündeme getirdi. Haftanın son işlem gününe zayıf görünümle giren piyasada, Bitcoin 102.105 dolar, Ethereum ise 3.353 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto piyasasının toplam değeri 3,42 trilyon dolara gerileyerek haftalık kayıplarını genişletti.

Risk iştahındaki azalma satışları hızlandırdı

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre, küresel teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıpları, kripto varlıklarda da benzer bir satış eğilimine neden oldu. Özellikle ABD’de hükümet kapanması riskinin gündeme gelmesi, ekonomik verilerin gecikmesi ve istihdam piyasasındaki zayıflama, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.

ABD özel sektör istihdam verilerinin ekim ayında işten çıkarmalarda artışa işaret etmesi, FED’in aralık ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirse de piyasa genelinde temkinli duruş korunuyor.

ETF girişleri toparlanma sinyali verdi

Son günlerdeki zayıf görünümün aksine, kripto odaklı borsa yatırım fonları (ETF) yeniden pozitif akış kaydetti. Bitcoin ETF’lerine 240 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 12,51 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu durum, yatırımcı ilgisinin kısa vadede sınırlı da olsa yeniden canlanabileceğini gösteriyor.

Avustralya’dan tokenizasyon atağı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) Başkanı Joe Longo, ülkenin dijital varlık ekosisteminde geri kaldığını belirterek “Avustralya, kaçırılmış fırsatlar ülkesi olmamalı” dedi. Longo, tokenizasyonun sermaye piyasalarını dönüştürebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgularken, ASIC Innovation Hub’ın yeniden yapılandırılarak girişimcilere destek vereceğini duyurdu.

Uzmanlar, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelerin tokenize tahvil ve menkul kıymet projelerinde önemli ilerleme kaydettiğini, Avustralya’nın da bu yarışta geri kalmaması gerektiğini belirtiyor.

Japonya’dan stablecoin hamlesi

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkenin üç büyük bankası Mizuho, MUFG ve SMBC’nin yer aldığı stablecoin pilot projesine onay verdi. Bankalar, ortak bir dijital ödeme aracı oluşturmak üzere güçlerini birleştiriyor.

FSA açıklamasına göre, proje Kasım 2025 itibarıyla süresiz olarak devam edecek ve elde edilen bulgular daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Pilot girişim, Japonya’nın dijital ödeme altyapısını güçlendirme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

JPMorgan: “Bitcoin hâlâ değerinin altında”

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in altına göre volatilite ayarlı değerinin altında işlem gördüğünü belirtti. Raporda, mevcut volatilite oranına göre BTC’nin adil değerinin yaklaşık 170.000 dolar seviyesinde olduğu, bu da mevcut fiyatlara kıyasla yüzde 67’lik bir artış potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

Diğer yandan Galaxy Digital, 2025 yılı için Bitcoin fiyat tahminini 185.000 dolardan 120.000 dolara çekti. Şirket, kurumsal yatırımcıların satışları ve düşük volatilite döneminin başlamasını bu revizyonun nedeni olarak gösterdi.

Teknik Görünüm

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 102.105 dolar seviyesinden işlem görüyor. 102.000–101.300 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin altına sarkılması hâlinde fiyatın 100.800–99.900 bandına kadar geri çekilmesi olası. Yukarı yönlü denemelerde 102.800 ve 103.500 dolar direnç olarak öne çıkıyor. 103.500 dolar üzerindeki kapanışlar kısa vadeli toparlanma sinyali verebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 3.353 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. 3.320 ve 3.280 dolar destek, 3.380 ve 3.420 dolar ise direnç bölgeleri olarak takip ediliyor. 3.420 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede pozitif momentum güçlenebilir.

Ripple (XRP)

XRP 2,22 dolar seviyesinden işlem görüyor. 2,20 ve 2,17 dolar destek, 2,25 ve 2,28 dolar ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. 2,28 doların üzerindeki kapanışlar sınırlı da olsa toparlanma ihtimalini artırabilir.