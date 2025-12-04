Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,17 trilyon dolar seviyesinde yatay seyrediyor. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende piyasadaki son gelişmelere yer veriliyor.

Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni güne sakin ve yatay bir görünümle başladı. Hafta ortasında hem Vanguard’ın ETF piyasasına yönelik tarihi adımı hem de FED’in aralık toplantısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle ivme kazanan piyasa, bugün yatırımcıların temkinli pozisyonlanması nedeniyle daha dengeli bir seyir izliyor. Özellikle faiz kararının yaklaşmasıyla birlikte risk iştahında gözlenen kısmi zayıflama, fiyat hareketlerinin dar bir bantta sıkışmasına neden oluyor. Makro cephede FED’e ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, kurumsal taraftan gelen olumlu haber akışının etkisi sürmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede, karar öncesi pozisyon ayarlamalarının ve düşük hacimli işlemlerin piyasanın yön tayin etmesini zorlaştırdığı görülüyor. Bu nedenle, gün içinde volatilitenin sınırlı kalması ve yatırımcıların daha çok bekle-gör stratejisini tercih etmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,17 trilyon dolar seviyesinde yatay seyrederken, Bitcoin yeni güne 93.212 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.203 dolardan işlem görürken, XRP 2,18 dolardan, Solana ise 143,46 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 14,90 milyon dolarlık çıkış olurken, Ethereum ETF’leri 140,16 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Ethereum Fusaka güncellemesi yayında: Ölçeklenebilirlikte yeni dönem

Ethereum’un son yükseltmesi Fusaka, 4 Aralık 00.50’de (TSİ) başlayan 411392. epoch ile mainnet’te aktif hale geldi. Yükseltme, sunduğu çeşitli UX ve ölçeklenebilirlik iyileştirmelerinin ötesinde, Ethereum topluluğu için hızlanan geliştirme döngüsünün de başlangıcı olarak görülüyor.

Fusaka, mayıs ayındaki Pectra güncellemesinden yaklaşık yedi ay sonra devreye alınan 17. büyük Ethereum yükseltmesi oldu. Ancak Ethereum Vakfı, Fusaka ile birlikte artık yılda iki kez hızlandırılmış bir hard fork takvimi uygulamayı planlıyor. Bu durum, yıl içinde önemli bir liderlik değişimi yaşayan vakfın, daha hızlı gelişim temposuna ayak uydurabildiğini de gösteriyor. Ethereum’un Eylül 2022’de gerçekleşen ve son derece karmaşık olan proof-of-stake’e geçişi sonrası, araştırmacılar her yıl tek büyük yükseltmeye odaklanmıştı. Nisan 2023’te Shapella, Mart 2024’te Dencun ve Mayıs 2025’te Pectra. Fusaka ise dokuz temel EIP ve dört destekleyici EIP ile şimdiye kadarki en geniş kapsamlı güncellemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yükseltmenin en dikkat çekici özelliği, EIP-7594 ile gelen PeerDAS (Peer Data Availability Sampling). PeerDAS, 2024’te Dencun ile tanıtılan “blob” yapısından sonra Ethereum’un veri işleme yaklaşımındaki en büyük değişim olarak görülüyor. Bu yöntem, doğrulayıcıların tüm blob’ları indirmek yerine yalnızca belirli veri segmentlerini örneklemesine imkan tanıyor. Böylece ağ bant genişliği gereksinimi artmadan daha yüksek blob kapasitesi destekleniyor, bu da özellikle Layer 2 rollup’ları için daha düşük işlem ücretleri anlamına geliyor. PeerDAS ile birlikte, blob kapasitesini büyütmeyi hedefleyen BPO (Blob Parameter Only) güncellemeleri de devreye alındı. 7 Ocak’a kadar blok başına hedef blob sayısının 14’e, maksimumun ise 21’e yükseltilmesi planlanıyor. Fusaka ile blob kapasitesinin yaklaşık sekiz kat artması bekleniyor.

Franklin Templeton, Solana ETF’sini piyasaya sürdü

Varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, kripto odaklı yatırım ürünleri arasına Solana ETF’sini de ekledi. Çarşamba günü işlem görmeye başlayan Franklin Solana ETF, NYSE Group’un bir iştiraki olan NYSE Arca’da SOEZ koduyla listelendi ve fon, staking ödüllerini de içeriyor.

Franklin Templeton Dijital Varlıklar Başkanı Roger Bayston, “Solana dijital ekonominin temel katmanlarından biri haline geliyor. Hızı ve verimliliği, tokenize varlıklardan yeni nesil finansal uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi destekliyor. Bu ivme, geliştiricilerden kurumlara kadar pek çok tarafı kendine çekmeye devam ediyor” dedi. Franklin Templeton daha önce Bitcoin, ETH, XRP gibi kripto varlıkları takip eden borsa yatırım ürünleri ile geniş kapsamlı bir kripto endeksi sunmuştu. Ancak Solana ETF’si çıkarmada Canary Capital, Bitwise, Grayscale gibi kripto odaklı şirketlerin ve Fidelity, VanEck gibi Wall Street kurumlarının gerisinde kaldı. Temmuz ayında piyasaya çıkan REX-Osprey fonu ise staking ödülleri sağlayan ilk Solana ETF’i olmuştu.

Son haftalarda Chainlink, SOL ve DOGE gibi varlıkları takip eden birçok kripto ETF’si piyasaya sürüldü. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ikinci Trump yönetimi döneminden bu yana, ETF’leri denetleyen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kriptoya geçmiş yıllara kıyasla daha olumlu yaklaşıyor. SEC’in dijital varlıklara yönelik rehberlik sağlaması ve belirli ETF’lerin daha hızlı listelenebilmesine imkan tanıyan standartları onaylaması da bu değişimin bir parçası.

Strategy’den 1,44 milyar dolarlık nakit rezervi: Bitcoin odaklı hazine stratejisinde dönüşüm sinyali

Michael Saylor’ın Bitcoin odaklı hazine şirketi Strategy, hafta başında imtiyazlı hisse temettü ödemeleri ve mevcut borçlarının faizlerini desteklemek amacıyla 1,44 milyar dolarlık USD rezervi oluşturdu. On-chain analiz şirketi CryptoQuant, bu adımın, Strategy’nin olası zayıf piyasa koşullarına hazırlık yaptığını gösterdiğini belirtti.

CryptoQuant, çarşamba günkü raporunda, “Strategy, Bitcoin’de derin ya da uzun süreli bir düşüş ihtimalini göz ardı etmediğini gösteriyor. 24 aylık USD tamponu hedefi, Bitcoin’in uzun bir dönem yatay ya da aşağı yönlü seyredebileceğine ve sermaye piyasalarının yeni hisse ihraçlarına daha az istekli olabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Şirketin USD rezervi, yakın dönemdeki MSTR hisse satış programından sağlanan kaynakla oluşturuldu ve en az 12 aylık temettü ödemelerini karşılamayı hedefliyor. Strategy, bu rezervi zamanla güçlendirerek 24 ay ve üzerine çıkarmayı planlıyor.

CryptoQuant, USD ve Bitcoin’den oluşan bu çift rezerv modelinin, piyasa düşüşlerinde zorunlu satış riskini azalttığını vurgularken, bunun aynı zamanda şirketin 2020–Kasım 2025 döneminde uyguladığı agresif Bitcoin alım stratejisinden bir “taktiksel dönüş” anlamına geldiğini belirtti. Raporda, “Bu değişim Bitcoin piyasası için önemli sonuçlar doğurabilir. Agresif Bitcoin alımlarının azalması, geçmiş boğa döngülerini güçlendiren talep kanalını zayıflatıyor. Öte yandan USD rezervi ve açıklanan hedge/satış kabiliyeti, zorunlu satış ihtimalini düşürerek uzun vadeli piyasa istikrarını destekliyor” denildi. CryptoQuant ayrıca, Strategy’nin artık Bitcoin varlıklarını her koşulda dokunulmaz görmediğini, şirketin Bitcoin pozisyonunu korumak için nakit tamponları, hedge işlemleri ve gerektiğinde sınırlı satış gibi esnek araçlara başvurabileceğini ifade etti.