CoinTR Araştırma Departmanı’nın hazırladığı bültene göre piyasalarda son 24 saatte sınırlı bir düzeltme yaşandı. Yatırımcıların temkinli pozisyon alması ve dün görülen hafif toparlanma sonrası kâr realizasyonuna yönelmesi, majör kripto varlıklarda geri çekilmelere neden oldu. İşlem hacimleri güçlü kalsa da fiyatlamalar aşağı yönlü baskı altında.

Kripto Piyasasında Son 24 Saatte Öne Çıkan Gelişmeler

FED Başkanı için Kevin Hassett adı öne çıktı

Bloomberg’in haberine göre Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, Federal Rezerv Başkanlığı için aday listesinin zirvesinde yer alıyor. Dijital varlık piyasası üzerine çalışan ekipte önemli görevler üstlenen Hassett’in adaylığı, kripto düzenlemeleri açısından kritik görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre içinde resmi adayını açıklaması beklenirken, diğer güçlü adaylar arasında Christopher Waller, Kevin Warsh, Michelle Bowman ve Rick Rieder bulunuyor. Atamanın ardından süreç Senato onayına sunulacak.

Texas, Bitcoin'i Resmi Rezervine Ekleyen İlk ABD Eyaleti Oldu

Texas eyaleti, geçen hafta BlackRock’ın IBIT fonundan yaklaşık 5 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. Texas Stratejik Bitcoin Rezervi kapsamında yapılan bu işlem, eyaletin kripto varlıklara uzun vadeli bakış açısını ortaya koydu.

Yetkililerden resmi doğrulama gelmemiş olsa da Texas Blockchain Council Başkanı Lee Bratcher’ın açıklaması, Bitcoin’in eyalet portföyünde üçüncü büyük enstrüman olabileceğini gösteriyor.

Dogecoin ETF Yatırımcı Beklentisini Karşılamadı

Grayscale’in spot Dogecoin ETF’si (GDOG), ABD’de Dogecoin’i doğrudan izleyen ilk ürün olmasına rağmen ilk işlem gününde 1,4 milyon dolarlık hacimle beklentilerin altında kaldı. Bloomberg analisti Eric Balchunas, hacmi “makul ancak ilk spot ürün için düşük” şeklinde değerlendirdi.

Hafta ortasında Bitwise’ın Dogecoin ETF’si (BWOW) de işlem görmeye başlayacak. SEC’in listeleme standartlarını gevşetmesiyle birlikte daha spekülatif kripto varlıklara yönelik ETF dalgası hız kazanmış durumda.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 87.523 dolardan işlem görüyor.

Destekler: 86.500 – 85.000

Kritik eşik: 85.000 altı kapanış, düşüşü 83.500 ve 81.800 seviyelerine taşıyabilir.

Dirençler: 88.500 – 89.000

Toparlanma için: 89.000 üzerinde kalıcılık şart.

Ethereum (ETH)

ETH 2.936 dolar seviyesinde ve direnç bölgelerinde tutunmaya çalışıyor.

Destek bölgesi: 2.820 – 2.850

Güçlü görünüm için: 2.900 üzerinde kapanış gerekmekte.

Hedefler: 2.950 – 3.000

Aşağı yönlü risk: 2.850 altı, 2.820 ve 2.780 bölgelerine çekilme yaratabilir.

Ripple (XRP)

XRP 2,18 dolarlık fiyatıyla yatay bir görünümde.