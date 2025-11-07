Bahis iddiaları soruşturmasında yeni gelişme

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te yaptığı “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklaması ihbar kabul edilerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kamu görevlisi statüsündeki hakemlerin gelirleri ile bahis faaliyetlerindeki parasal hareketlerin karşılaştırıldığı belirtildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 17 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Süper Lig başkanı ve eski kulüp sahibi de listede

Ayrıca Trendyol Süper Lig’de yer alan bir takımın başkanı (M.Ö.), bir kulübün eski sahibi (T.C.) ve bir eski dernek başkanı (M.F.S.) hakkında da “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada ayrıca sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaparak kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydığı değerlendirilen U.E. isimli kişi hakkında da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan işlem başlatıldı.

12 şehirde eş zamanlı operasyon

Toplam 21 şüpheliye yönelik İstanbul dahil 12 farklı şehirde adreslerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı.

Başsavcılık, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz futbol liglerinde yer alan oyuncu, hakem, idareci ve kulüplerin sayısı dikkate alındığında, delillerin eksiksiz toplanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. TFF’nin yürüttüğü disiplin süreçleri ile adli süreçler birbirinden bağımsız değerlendirilmekte olup, sosyal medyada kaynağı belirsiz bilgilere itibar edilmemelidir.”

Soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasında şike ve bahis iddialarına yönelik soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Savcılık, TFF ile koordinasyon halinde yürütülen süreçte lehe ve aleyhe tüm delillerin toplanmasına devam edildiğini açıkladı.