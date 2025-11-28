kripto para Bitcoin (BTC) 91.196 dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum (ETH) 3.006 dolardan fiyatlanıyor. Piyasanın toplam değeri ise 3,11 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan güncel bültende, piyasadaki son gelişmeler ve teknik veriler detaylı olarak paylaşıldı.

Kripto Paralarda Son 24 Saatin Öne Çıkan Gelişmeleri

Kripto piyasası yeni güne hafif geri çekilmelerle başladı. FED’in olası faiz indirimi beklentileri piyasada kısa süreli pozitif hava yaratsa da yatırımcıların kâr alımları ve kritik karar öncesi temkinli duruşu fiyatlarda sınırlı baskı oluşturdu. Makroekonomik belirsizliklerin devam ettiği ortamda, piyasa katılımcıları özellikle FED’in gelecek toplantılarından gelecek mesajlara odaklanıyor.

Bitcoin yeni güne 91.196 dolardan başlarken, Ethereum 3.006 dolar, XRP 2,20 dolar ve Solana (SOL) 139,45 dolardan işlem görüyor.

BitMine 44 Milyon Dolarlık Ethereum Alımıyla Birikimini Artırdı

Kripto yatırım şirketi BitMine Immersion Technologies, perşembe günü kurumsal Ethereum hazinesine 14.618 ETH daha ekledi. Lookonchain’in Arkham verilerine göre, BitMine BitGo üzerinden “0xbd0…E75B8” adlı cüzdan aracılığıyla yaklaşık 44,34 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı.

BitMine’in resmi açıklamalarına göre şirketin elinde toplam 3.629.701 ETH bulunuyor. Bu miktar, toplam Ethereum arzının yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. Şirketin hedefi, uzun vadede toplam arzın yüzde 5’ine ulaşmak ve Ethereum’un finansal piyasalardaki rolünü desteklemek.

Tom Lee, ETH’nin kısa vadede 2.500 dolar civarında dip yapabileceğini, ardından 2026 Ocak sonuna kadar 7.000–9.000 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Bitcoin için ise yıl bitmeden 100.000 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir zirve mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Bhutan 320 ETH Staking ile Ethereum Faaliyetlerini Genişletti

Blok zinciri verileri, Bhutan Kraliyet Hükümeti’nin Figment aracılığıyla yaklaşık 970 bin dolar değerinde 320 Ethereum stake ettiğini gösteriyor. Bu adım, ülkenin kripto portföyünü ve doğrulayıcı operasyonlarını genişletme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bhutan, Ekim ayında kendi kendine egemen dijital kimlik sistemini Polygon’dan Ethereum’a taşıyarak vatandaşların kamu hizmetlerine doğrudan Ethereum üzerinden erişmesini sağlamıştı. Ülkenin dijital varlıklara yönelik uzun vadeli stratejisi, 2019’da başlatılan hidroelektrik kaynaklı Bitcoin madenciliği ve BTC rezervleriyle destekleniyor. Bugün Bhutan’ın elinde yaklaşık 6.154 BTC bulunuyor ve bunların güncel değeri 562 milyon doların üzerinde.

Solana Tabanlı Memecoin BONK, İsviçre SIX Borsasında İşlem Görmeye Başladı

Solana ekosisteminin popüler memecoin’i BONK, İsviçre’nin SIX Swiss Exchange borsasında işlem görmeye başladı. Bitcoin Capital’ın token’a dayalı düzenlenmiş ETP listelemesi ile Avrupa’daki yatırımcılar, BONK’a cüzdan ya da token saklama ihtiyacı olmadan erişebilecek.

BONK, 2022’de topluluk airdrop’u ile piyasaya çıkmış ve kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak Kasım 2024 zirvesine göre token hâlâ yaklaşık yüzde 83 değer kaybı yaşamış durumda. Memecoin’ler 2025’te ivme kaybetse de internet kültürü ve topluluk ilgisiyle değer kazanmayı sürdürüyor.