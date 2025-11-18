Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin süren belirsizlikler ve ertelenen ekonomik verilerin yarattığı endişeler nedeniyle güne zayıf bir başlangıç yaptı. Bitcoin, yaklaşık yedi ay sonra ilk kez 90.000 dolar seviyesinin altına inerek dikkat çekici bir düşüş sergiledi. Yatırımcıların, FED’in aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentileri giderek zayıflıyor. Başkan Jerome Powell’ın da aralarında bulunduğu FED yetkilileri, ek bir gevşeme adımına sıcak bakmadıklarını ifade ederek piyasalarda yön arayışını artırdı. Öte yandan ABD’de ekonomik veri açıklamalarının haftalarca gecikmesi, politika yapıcıların yeterli güncel veriyle hareket edememesine yol açtı. Bu durum, piyasalarda ihtiyatlı bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,08 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni güne 89.549 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.978 dolardan işlem görürken, XRP 2,14 dolardan, Solana ise 135,37 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinde toplam 254,51 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinde ise 182,80 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

El Salvador, düşüşte 1.090 BTC alarak rezervlerini en yüksek seviyeye taşıdı

El Salvador, pazartesi akşamı rezervlerine 1.090 BTC ekleyerek bugüne kadarki en büyük tek günlük Bitcoin alımını gerçekleştirdi. El Salvador Bitcoin Office’in açıklamasına göre ülke, saat 02:01’de (TSİ) yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Bu işlemle birlikte El Salvador’un toplam varlığı 7.474 BTC’ye, yani yaklaşık 676 milyon dolara ulaştı.

Başkan Nayib Bukele liderliğindeki ülke, Kasım 2022’den bu yana günlük 1 BTC alımıyla düzenli olarak biriktirme stratejisini sürdürüyor. Son alım ise Bitcoin fiyatının 90.000 doların altına gerileyerek nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi görmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. El Salvador daha önce de fiyat düşüşlerinde toplu alımlar yapmıştı. Bukele, son işlemi gösteren ekran görüntüsünü X hesabından paylaştı.

Buna karşın, ülkenin gerçekten 1.090 BTC satın alıp almadığı net değil. Çünkü El Salvador’un IMF ile yaptığı 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşması, kamu sektörünün Bitcoin almasını açıkça yasaklıyor. Temmuz ayında iki üst düzey mali yetkili, ülkenin şubat ayından bu yana Bitcoin alımı yapmadığını açıklamıştı. IMF’nin resmi raporu da rezervlerdeki artışın yeni alımlardan değil, devletin farklı cüzdanlarındaki Bitcoin’lerin tek bir fonda konsolide edilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

VanEck, staking özellikli Solana ETF’i ile piyasaya güçlü giriş yaptı

VanEck, Solana staking özelliği içeren ABD’nin üçüncü borsa yatırım fonunu (ETF) pazartesi günü işleme açtı. VSOL kodlu VanEck Solana ETF’i, ekim sonunda piyasaya çıkan Bitwise ve Grayscale fonlarına katıldı. Bu iki fon, toplamda 380 milyon doların üzerinde giriş almış durumda.

VSOL, Bitwise ve Grayscale'in ürünlerinde olduğu gibi staking getirisi sunuyor. Fon bünyesindeki Solana varlıkları blok zincirinde kilitlenerek ödül elde ediliyor. VanEck, rekabet avantajı sağlamak amacıyla yüzde 0,3’lük yönetim ücretini 17 Şubat’a kadar veya fon varlıkları 1 milyar dolara ulaşana dek kaldırdı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Fidelity’nin Solana ETF'inin (FSOL) salı günü piyasaya çıkacağını belirtti. Böylece, yüzde 0,25 ücretli üç benzer fonla doğrudan rekabet etmiş olacak. Balchunas, “BlackRock hala devre dışı kalmışken Fidelity bu kategoride açık ara en büyük yönetici olacak” dedi.

Balchunas, Grayscale’in Dogecoin ETF’inin (DOGE) 24 Kasım’da piyasaya sürülmesini beklediğini de aktardı. Bu beklenti, ay başındaki düzenleyici güncellemenin ardından başlayan ve SEC yanıt vermezse lansmana izin veren 20 günlük süreye dayanıyor. Mevcut Grayscale Dogecoin Trust’ın ETF’e dönüştürülmesiyle oluşturulan fonun New York Borsası’nda işlem görebilmesi için borsanın da listeleme başvurusu yapması gerekiyor.

Mt. Gox’tan 10.600 BTC’lik dikkat çeken transfer

Tasfiye sürecindeki kripto borsası Mt. Gox, pazartesi gecesi yaklaşık 956 milyon dolar değerinde 10.608 BTC’yi işaretlenmemiş bir cüzdana aktardı. Arkham Intelligence verilerine göre transfer 18 Kasım 07:40 (TSİ) civarında gerçekleşti.

Mt. Gox, toplam 10.422 BTC’yi “1ANkD…ojwyt” adlı işaretlenmemiş adrese gönderirken, yaklaşık 185,5 BTC’yi kendi sıcak cüzdanına taşıdı. Borsanın geçmişte yaptığı benzer büyük transferler, genellikle alacaklılara yapılacak ödemelerin öncesinde gerçekleşmişti. Ancak bu işlemin yaklaşan bir dağıtıma işaret edip etmediği henüz bilinmiyor.

2010’da kurulan Tokyo merkezli Mt. Gox, 2013’te küresel Bitcoin işlemlerinin yüzde 70’ini yöneten en büyük kripto borsası konumundaydı. Şirket, 2014’te yaşadığı saldırıda yaklaşık 850.000 BTC kaybettikten sonra iflas korumasına başvurmuştu. Borsa, Temmuz 2024’te alacaklılara geri ödemelere başladı. Ancak rehabilitasyon yönetimi, 27 Ekim’de geri ödeme takvimini üçüncü kez erteleyerek yeni son tarihi Ekim 2026 olarak belirledi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, dünkü 95.000 bandındaki seyrinin ardından bugün sert bir geri çekilme yaşayarak 89.303 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, kısa vadeli zayıflığın derinleştiğini ve fiyatın kritik destek bölgelerine hızla yaklaştığını gösteriyor. Mevcut görünümde 90.000–89.000 bölgesi ilk güçlü destek alanı konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 88.000 ve 86.500 seviyeleri bir sonraki destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü tepkilerde ise 91.000 ve 92.500 seviyeleri ilk direnç olarak takip edilmeli. Bu aralığın aşılması durumunda fiyat yeniden 94.000–95.000 bandına doğru toparlanabilir. Ancak BTC’nin kısa vadede 94.000 üzeri kapanış yapana kadar güç kazanması zor görünüyor. Genel görünüm, Bitcoin’de düşüş baskısının belirgin şekilde arttığı ve fiyatın 89.000 üzerindeki tutunma çabasının kritik önem taşıdığı yönünde. 89.000 altındaki kapanışlar, düşüşün 86.500 seviyesine kadar derinleşmesine neden olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum, dünkü 3.180 dolar seviyelerinden ciddi biçimde uzaklaşarak bugün 2.948 dolara geriledi. Bu düşüş, orta vadeli desteklerin test edildiği ve fiyatın güç kaybının belirginleştiği bir hareket olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 2.950 ve 2.900 seviyeleri ilk destek noktaları olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin altında 2.850–2.820 aralığı kritik koruma alanı halinde. Yukarı yönlü toparlanmalarda 3.020 ve 3.080 seviyeleri ilk direnç bölgesini oluşturuyor. ETH’nin 3.080 üzerinde kalıcılık sağlaması, 3.150 seviyesine doğru kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak mevcut baskı ortamında 3.080 üzeri kapanışlar görülmedikçe yükseliş eğiliminin zayıf kalması bekleniyor. Genel görünüm, Ethereum’un güçlü destek bölgelerine gerilediği ancak satış baskısının sürdüğü yönünde. 2.950 altındaki kapanışlar, düşüşün 2.850 seviyesine doğru devam etmesine yol açabilir.

Ripple (XRP)

Ripple, dünkü 2,25 dolar seviyesinden uzaklaşarak bugün 2,14 dolara kadar geriledi. Bu hareket, XRP’nin kısa vadeli trendinde zayıflığın belirginleştiğini ve fiyatın kritik destek bölgelerine yaklaştığını gösteriyor. 2,12 ve 2,10 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altında 2,08 ve 2,05 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,17 ve 2,20 ilk direnç konumunda yer alıyor. XRP’nin 2,20 üzerindeki kapanışları, fiyatı 2,23–2,25 bandına doğru taşıyabilir. Ancak 2,20 altında kaldığı sürece toparlanmanın sınırlı kalması muhtemel. Genel görünüm, XRP’de satış baskısının sürdüğü ancak 2,12–2,10 bölgesinin güçlü bir destek oluşturduğu yönünde. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, düşüşün hızlanmasına neden olabilir.