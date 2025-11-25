Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni güne yükselişle başlarken, risk iştahındaki artışın temel nedeni FED’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik güçlenen beklentiler oldu. En az iki FED yetkilisinin indirimi destekleyen açıklamaları, bu iyimserliği daha da pekiştirdi. Piyasalarda, 10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir indirim ihtimali yüzde 77,2 seviyesinde fiyatlanıyor. Buna karşın kripto varlıklardaki toparlanma, teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükselişin bir adım gerisinde kaldı. Ekim sonu ve kasım başındaki sert düşüşlerin ardından yatırımcıların kripto paralara yönelik temkinli tutumu sürüyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,02 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni güne 87.913 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.918 dolardan işlem görürken, XRP 2,24 dolardan, Solana ise 137,73 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 151 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, Ethereum ETF’leri 96,67 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Japonya, kripto borsalarına yeni rezerv zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), yerel kripto borsalarının yükümlülüklerine karşı rezerv oluşturmasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Nikkei Asia’nın haberine göre bu adım, ülkede kripto sektörüne yönelik yatırımcı korumasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Japonya, halihazırda borsalardan kullanıcı varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklamalarını şart koşuyor, ancak siber saldırı ya da güvenlik açıkları sonucunda oluşabilecek kayıpları telafi edebilmek için rezerv bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. FSA, yeni düzenlemeyle bu eksikliği yasal bir yükümlülüğe dönüştürmek istiyor. Teklifin gelecek yıl parlamentoya sunulması planlanıyor. Bu ayın başlarında FSA’nın, borsalara hizmet veren üçüncü taraf saklama ve işlem ortaklarının da faaliyet göstermeden önce yetkililere kayıt yaptırmasını zorunlu kılacak bir sistemi devreye sokmayı planladığı bildirilmişti. Bu düzenlemenin 2026’daki olağan Diet oturumunda sunulması bekleniyor.

Japonya, dijital varlıklara yönelik kuralları daha net hale getirmek için kapsamlı düzenlemeler üzerinde çalışıyor. FSA, kripto varlıkları Ödeme Hizmetleri Yasası yerine Finansal Ürünler ve Borsa Yasası kapsamında yeniden sınıflandırmayı değerlendiriyor. Bu adım, kriptonun düzenlenmiş bir finansal ürün olarak ele alınmasını ve dijital varlık kazançlarının vergisinin hisse senetleri ve tahvillerde olduğu gibi yüzde 20 sabit orana çekilmesini hedefliyor. Ülke, stablecoin alanında da önemli ilerlemeler kaydediyor. Düzenleyiciler, kısa süre önce üç büyük bankanın yer aldığı ortak yen stablecoin projesine destek vererek bu alanı uzun vadeli finansal stratejinin bir parçası olarak gördüklerini ortaya koydu.

Galaxy Digital, Polymarket ve Kalshi için likidite sağlamayı değerlendiriyor

Mike Novogratz’ın yönetimindeki Galaxy Digital, tahmin piyasası platformları Polymarket ve Kalshi’ye likidite sağlamak üzere görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in haberine göre Novogratz, şirketin bu alanda “küçük ölçekli denemeler” yaptığını ve ileride platformlara “daha kapsamlı likidite” sunmayı planladığını söyledi.

Bu adım, dijital varlık yatırım şirketi Galaxy Digital’ın bilgi ve finansın kesişiminde hızla büyüyen tahmin piyasası sektörüne genişleme hamlesi olarak görülüyor. Tahmin piyasaları, kullanıcıların evet/hayır şeklindeki basit kontratları alıp satmasına ve fiyatların olasılık beklentilerini yansıtmasına dayanıyor. Polymarket ve Kalshi, toplamda 42,4 milyar doları aşan işlem hacmiyle sektörün en büyük iki oyuncusu konumunda.

Merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken Polymarket, özellikle ABD seçimleriyle ivme kazanmıştı. Ancak CFTC denetimli Kalshi, eylül ayından bu yana aylık işlem hacminde rakibini geride bıraktı. Her iki platform da son dönemde hem bağımsız hem ortak anlaşmalarla önemli iş birliklerine imza attı. Bernstein analistleri bu ay yayımladıkları notta tahmin piyasalarının “daha geniş bir bilgi piyasasına dönüştüğünü” belirterek talebin siyaset ve sporun ötesine geçerek ekonomi, kültür, kurumsal faaliyetler ve finansal göstergelere yayıldığını vurguladı.

SEC’den Fuse projesine yaptırım yok güvencesi: DePIN alanında ikinci no-action adımı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son aylarda ikinci kez bir DePIN projesine “no-action letter” göndererek projelerin yerel token’larına yaptırım riskinden uzak bir “düzenleyici koruma” sağlamış oldu. Son mektup, ağın bakımını üstlenen katılımcıları FUSE token ile ödüllendiren Solana tabanlı Fuse projesine iletildi.

Fuse, 19 Kasım’da SEC’nin Kurumsal Finans Bölümü’ne başvurarak FUSE token’ın sunulması ve satışı konusunda yaptırım tavsiyesi yapılmamasına dair resmi güvence talep etmişti. Başvuruda FUSE’un spekülatif amaçlı değil, ağ içi faydaya ve tüketim odaklı kullanıma yönelik olduğu vurgulandı. Token’ların yalnızca üçüncü taraflar üzerinden ortalama piyasa fiyatıyla kullanılabildiği belirtildi. SEC’nin Kurumsal Finans Bölümü başkan yardımcısı Jonathan Ingram, pazartesi günü gönderdiği yanıtta “sunulan bilgiler doğrultusunda” Fuse’un mektupta belirtilen çerçevede token satışına devam etmesi halinde yaptırım tavsiyesi yapılmayacağını ifade etti.

Bu karar, SEC’nin Double Zero’ya benzer bir mektup göndermesinden yalnızca birkaç ay sonra geldi. Sektörde “çok değerli” görülen bu mektuplar, yeni ve kriptoya daha dengeli yaklaşan SEC yönetiminin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Double Zero kurucu ortağı Austin Federa, geleneksel finansta yaygın olan bu mektupların kripto alanında “son derece nadir” olduğunu söylemişti.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, dün yaşanan dar bant hareketlerinin ardından bugün 87.913 dolar seviyesinde işlem görüyor. 89.000–90.000 bandındaki ana destek bölgesinin kırılması ile satış baskısı belirgin şekilde artmıştı ve bu bölge hala kritik eşik konumunu koruyor. Kısa vadede 86.500–85.000 bandı ilk destek alanı olarak izleniyor. Özellikle 85.000 doların altında kapanışlar, düşüşü hızlandırarak fiyatın 83.500 ve 81.800 seviyelerine doğru geri çekilmesine zemin hazırlayabilir. Yukarı yönlü denemelerde 88.500 ve 89.000 seviyeleri önemli dirençler olarak öne çıkıyor. BTC’nin kısa vadeli görünümünde güçlenme işareti verebilmesi için 89.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 2.918 dolar seviyesinde işlem görürken direnç bölgelerine yakın seyrini sürdürüyor. 2.820–2.850 bandı artık önemli bir destek alanı haline geldi. ETH’nin yükselişini güçlendirebilmesi için 2.900 üzerinde kapanışlar yapması ve bu seviyeyi koruması gerekiyor. Bu durumda fiyat 2.950 ve 3.000 dolar bölgelerine doğru hareket edebilir. Aşağı yönlü düzeltmelerde 2.850 ilk destek noktası olarak takip edilirken, bu seviyenin kaybedilmesi durumunda 2.820 ve 2.780 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Genel yapı, ETH’nin direnç hattını zorladığını ancak teyit için 2.900 üzerinde kalıcılığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP, bugün 2,24 dolar seviyesinde işlem görüyor ve önceki destek kayıplarının ardından toparlanma denemeleri sürüyor. Kısa vadede 2,20–2,18 bandı ilk destek bölgesi olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin altında kapanışlar, fiyatı 2,15 ve ardından 2,12 dolar seviyelerine doğru çekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,26 ve 2,30 seviyeleri önemli dirençler olarak öne çıkıyor. XRP’nin güçlü bir toparlanma sinyali verebilmesi için 2,30 üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Görünüm, fiyatın direnç alanlarını test etmeye hazırlandığı ancak hala temkinli bir momentumla ilerlediğine işaret ediyor.