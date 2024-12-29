Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikasında Güngören Belediyesi’ne teslim edilen 3 adet e-ATAK, belediyeye ait tesisler arasında görev yapacak. Karsan’ın, ABD’den Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığını ve hizmet götürdüğünü söyleyen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bir yandan başta Avrupa olmak üzere dünya üzerinde Karsan araç parkını hızla büyütürken, diğer taraftan da Türkiye’nin toplu ulaşımını dönüştürmeye devam ediyoruz. Daha önce Antalya ve Bursa Belediyeleri’nin filolarında hizmet vermeye başlayan elektrikli otobüslerimizin, artık İstanbul’da, Güngören gibi trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçede hayatı kolaylaştırmak için çalışacak olması bizi gururlandırıyor. Dünyanın dört bir yanında tercih edilen kendini kanıtlamış elektrikli araçlarımızla, Güngören belediyesinin bu vizyoner projesiyle Türkiye’deki elektrikli filomuzu 67 adede çıkartarak, anavatanımızda da liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla global bir marka olma yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Deneyimi inovasyon ile buluşturarak ürettiği elektrikli araçlarıyla, 6 m’den 18 m’ye kadar tam ürün gamına sahip Avrupa’nın ilk ve tek markası olan Karsan, Türkiye pazarındaki gücünü de gerçekleştirdiği teslimatlarla artırıyor.

Karsan e-ATAK İstanbulluların hizmetinde!

Türkiye toplu ulaşım pazarının en önemli oyuncularından olan Karsan, yüzde 100 elektrikli modeli e-ATAK’ın kullanım alanını genişletecek yeni bir adım daha attı. 23 ülkeye yayılmış 1.300 adedin üzerindeki elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, Bursa’daki fabrikasında, İstanbul Güngören Belediyesi’ne 3 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdi.

Karsan’ın, ABD’den Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığını ve hizmet götürdüğünü söyleyen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Şirket olarak ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bir yandan başta Avrupa olmak üzere dünya üzerinde Karsan araç parkını hızla büyütürken diğer taraftan da Türkiye’nin toplu ulaşımını dönüştürmeye devam ediyoruz. Daha önce Antalya ve Bursa Belediyeleri’nin filolarında hizmet vermeye başlayan elektrikli otobüslerimizin, artık İstanbul’da, Güngören gibi trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçede hayatı kolaylaştırmak için çalışacak olması bizi gururlandırıyor” dedi.

Sosyal amaçlı transferlerde kullanılacak!

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçmesi planlanan «Kolay Ulaşım Projesi» kapsamında Güngörenliler, ilçe içindeki kültür durakları vasıtasıyla Hanımeli Konağı, kültür merkezi, spor tesisi gibi noktalara yüzde 100 elektrikli, 8 metrelik Karsan e-ATAK otobüsleri ile ulaşabilecek. Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa’da 2019 yılında tanıtıldığını ifade eden Muzaffer Arpacıoğlu, "Araç, pazara sunulduğu ilk yılından itibaren önemli satış başarılarına ulaştı. Avrupa’da dört yıl üst üste segment lideri olan bu modelimizi, kendi ülkemizin sokaklarında dolaşırken görmekten gurur duyacağız” dedi.

300 kilometre menzili var!



Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK’ın 300 km’lik menzili sınıfının lideri. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

