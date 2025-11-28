Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname ile bin 840 müstemir yetki düzenlemesinin gerçekleştirildiğini, ayrıca bölge adliye mahkemelerine 115 üye hakim ataması yapıldığını belirtti. Yeni yargı yapılanmasına dikkat çeken Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni dairenin faaliyete geçirildiğini ifade etti. Bu adımların istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Yeni mahkemeler faaliyete geçiyor

Bakan Tunç, Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon’da kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026’da faaliyete başlayacağını açıkladı. Ayrıca bölünmüş mahkeme uygulamasının sona erdirildiğini kaydeden Tunç, 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini ve yeni kurulanlarla birlikte 404 mahkemenin hizmete alındığını bildirdi.

İdari yargıda önemli adımlar

İdari yargıda da kapsamlı düzenlemeler yapıldığını belirten Tunç, 219 hakim atamasının tamamlandığını duyurdu. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerinin faaliyete başladığını aktaran Bakan Tunç, ayrıca Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerinin hizmete alındığını söyledi.

Tunç, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden görev yapan hakim ve savcılara başarı dileyerek, yayımlanan kararname düzenlemelerinin yargı teşkilatı ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.