Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Meteorolojik verilere göre bugün yağış alması beklenen bölgeler şöyle:

Marmara

İç Anadolu

Akdeniz’in doğu kesimleri

Batı Karadeniz Yurtta Hava Durumu: Kuvvetli Yağış Uyarısı – 28 Kasım 2025 İçeriği Görüntüle

Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır hariç)

Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç)

Giresun çevreleri

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Giresun’un yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklıkları, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgârda Kuvvetli Eser Uyarısı

Rüzgârın;

Batı bölgelerde kuzeyli ,

Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette,

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İl İl Hava Durumu ve Sıcaklıklar