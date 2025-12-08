Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?
Meteorolojik verilere göre bugün yağış alması beklenen bölgeler şöyle:
-
Marmara
-
İç Anadolu
-
Akdeniz’in doğu kesimleri
-
Batı Karadeniz
-
Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır hariç)
-
Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç)
-
Giresun çevreleri
Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Giresun’un yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde
Hava sıcaklıkları, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgârda Kuvvetli Eser Uyarısı
Rüzgârın;
-
Batı bölgelerde kuzeyli,
-
Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette,
-
Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İl İl Hava Durumu ve Sıcaklıklar
-
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu — 11°C
-
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu — 12°C
-
İzmir: Parçalı bulutlu — 17°C
-
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı — 11°C
-
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak — 17°C
-
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak — 21°C
-
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu — 18°C
-
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu — 17°C
-
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu — 5°C