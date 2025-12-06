Türkiye D Grubu’nda Olacak
Play-off C Yolu’ndan Dünya Kupası bileti almaya çalışan Türkiye, finallere kalması durumunda D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, oldukça zorlu rakiplerin bulunduğu bu grupta son 16 bileti için sahaya çıkacak.
Play-Off Yolunda Önce Romanya, Ardından Slovakya-Kosova Galibi
A Milli Takım, Dünya Kupası’na katılmak için iki engeli aşmak zorunda.
-
26 Mart 2026 tarihinde yarı finalde Romanya ile İstanbul’da karşılaşacak.
-
Bu maçı geçmesi halinde 31 Mart 2026’da finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek.
Montella ve ekibi, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak.
Turnuva 11 Haziran’da Azteca Stadı’nda Başlayacak
48 takımın 12 grupta mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı, Meksiko’daki efsanevi 83 bin kişilik Azteca Stadında Meksika – Güney Afrika arasında oynanacak.
Turnuvanın finali ise 19 Temmuz 2026 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumunda yapılacak.
2026 Dünya Kupası Grupları
Kura çekiminin ardından oluşan 12 grup şöyle:
-
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, UEFA Play-Off D Yolu
-
B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre, UEFA Play-Off A Yolu
-
C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
-
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Play-Off C Yolu (Türkiye)
-
E Grubu: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador, Curaçao
-
F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, UEFA Play-Off B Yolu
-
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
-
H Grubu: İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşil Burun Adaları
-
I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, UEFA Play-Off 2 Yolu
-
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
-
K Grubu: Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Play-Off 1 Yolu
-
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana
Türkiye’yi Zorlu Bir Dünya Kupası Bekliyor
Muhtemel rakipler ve grup yapısı değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Dünya Kupası bileti alması durumunda hem fiziksel gücü yüksek takımlarla hem de hızlı ve dinamik ekiplerle karşılaşacağı görülüyor. Ay-yıldızlıların performansı, grubun kaderini belirleyecek en önemli unsur olacak.
2026 Dünya Kupası yolculuğunda gözler şimdi Mart ayındaki kritik play-off karşılaşmalarına çevrildi.
