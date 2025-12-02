Bu kapsamda benzersiz arazi performansı ve gelişmiş teknolojisi ile Türkiye pazarında beklentilerin üzerinde talep gören JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor. Bununla birlikte “Bloodstone Red” (Kan Taşı Kırmızısı) dış renk seçeneğini yeni yıla özel, kullanıcılarla buluşturan JAECOO, aralık ayı kampanyasına özel JAECOO 7 Revive 4x2 versiyonunu 2 milyon 170 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuyor. Türk kullanıcılara devrim niteliğinde bir off-road deneyimi yaşatmayı vadeden JAECOO 7, zorlu arazi şartlarına uygun SUV’ların sofistike formlu yeni neslini temsil ederken gelişmiş teknolojileri ile her sürüşü benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

İlk kentsel off-road SUV modeli JAECOO 7 ile Türkiye’de kısa sürede beklentilerin üzerinde bir satış başarısı elde eden JAECOO, aralık ayında sunduğu avantajlı finansman olanakları ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda üstün teknolojisi ve benzersiz arazi sürüşü fonksiyonları ile Türkiye arazi SUV pazarına yeni bir soluk getiren JAECOO 7’nin Revive donanımlı versiyonunda ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 vadeli yüzde 2,42 faizli kredi ve 2 milyon 170 bin TL’den başlayan aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca JAECOO 7’nin stoklarla sınırlı yeni “Bloodstone Red” (Kan Taşı Kırmızısı) gövde rengi seçeneğini Revive 4x2 donanımlı versiyonu da yeni yıla özel kullanıcılarla buluşuyor. JAECOO 7 Revive vesiyonu aralık ayına özel kampanyalı, 2 milyon 170 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarlardan yararlanabiliyor. Yeni Bloodstone Red rengi; hareketli şehir sokaklarından uçsuz bucaksız doğaya uzanan yolculuklarda, canlı görsel etkisi ve güçlü çekiciliği ile her seyahate çarpıcı bir tarz katıyor. Şehir manzaralarından açık arazilere kadar, yol ne kadar bilinmez olursa olsun, Bloodstone Red renkteki JAECOO 7 hareket halinde tartışmasız bir odak noktası haline geliyor.

Bununla birlikte JAECOO 7’nin Evolve donanımlı versiyonuna sahip olmak isteyen ticari müşteriler 1 milyon TL için 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faizli kredi ve aralık ayına özel kampanyalı 2 milyon 380 bin TL’den başlayan fiyatlardan faydalanabiliyor.

Üstün teknoloji ve benzersiz arazi sürüş performansı

Türk kullanıcılara devrim niteliğinde bir off-road deneyimi yaşatmayı vadeden JAECOO 7, zorlu arazi şartlarına uygun SUV’ların sofistike formlu yeni neslini temsil ediyor. Tasarımıyla henüz ilk bakışta gönülleri fetheden JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor.

2 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO 7’nin önden çekişli versiyonlarında (4x2) sunulan kapsamlı Revive donanımında; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, 540 derece Gelişmiş Görüş Sistemi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 19 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Aydınlatması, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 2 USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C), 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 13.2 inçlik Multimedya Ekranı, Akıllı Sesli Komut Sistemi, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, Kablosuz Sarj, Yarı Boy Stepne, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları standart olarak sunuluyor.

Evolve donanım paketinin sunulduğu dört tekerlekten çekişli (4x4) JAECOO 7’de bunlara ek olarak; Sanal Gösterge Paneli, 14.8 inçlik Bilgi Eğlence Ekranı, 7 Farklı Sürüş Modu (Kum, Çamur, Kar, Off-road, Eco, Normal, Sport), 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar, Ön Koltuk Soğutma, Arka Koltuk Isıtma, Isıtmalı Direksiyon, Isıtmalı Ön Cam ve SONY Ses Sistemi sunuluyor.

JAECOO 7 modelinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motor kullanılıyor. 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.