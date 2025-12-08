Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar oldu? İşte 8 Aralık 2025 Pazartesi sabahı güncel altın fiyatları…

Güncel Altın Satış Fiyatları – 8 Aralık 2025

Haftanın ilk saatlerinde açıklanan altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.763,12 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.544,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.088,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.024,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yıllık Enflasyon %31,7’ye Geriledi İçeriği Görüntüle

Ons altın satış fiyatı: 4.210,17 Dolar

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki değişimler ons altın üzerinde belirleyici oluyor.

Yatırımcılar Ne Bekliyor?

Uzmanlara göre, yıl sonuna doğru altın talebindeki artışın sürmesi beklenirken, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini yakından izlemesi öneriliyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş trendi, özellikle bireysel yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.