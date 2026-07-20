YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,08 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,13 artış, imalatta yüzde 30,08 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96 artış, enerjide yüzde 61,56 artış, sermaye mallarında yüzde 20,69 artış olarak gerçekleşti.



YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,47 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26 artış, imalatta yüzde 0,47 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75 artış, enerjide yüzde 13,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,84 artış olarak gerçekleşti.