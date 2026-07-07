Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Muradiye'de altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızla sürdüğünü belirten Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye 4 çok amaçlı salon ve 3 çocuk kültür sanat merkezi kazandıracaklarını açıkladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında ilçede yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri kamuoyuyla paylaştı. Muradiye başta olmak üzere birçok mahallede yatırım ve hizmetlerin sürdüğünü belirten Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye 4 çok amaçlı salon ve 3 çocuk kültür sanat merkezi kazandıracaklarını söyledi.

Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Yaz döneminde yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ifade eden Balaban, özellikle Yunusemre'nin en büyük mahallesi olan Muradiye'de altyapı ve üstyapı yatırımlarının hız kazandığını belirtti.

'Muradiye'nin sorunları tek tek çözülecek'

Muradiye'ye özel önem verdiklerini vurgulayan Balaban, bölgede ek hizmet binası, YEGEM, çocuk kültür sanat merkezi, sağlık merkezi ve Akasya Kafe'nin hizmete açıldığını hatırlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve MASKİ hizmet biriminin mahalleye kazandırıldığını ifade eden Balaban, önümüzdeki süreçte halı saha, taziye evi, basketbol ve voleybol sahaları ile sosyal tesislerin de hizmete gireceğini söyledi.

Muradiye merkezinde yeni bir sosyal yaşam alanının da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Balaban, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapıya kavuşacağını dile getirdi.

Spora verdikleri desteğin artarak süreceğini belirten Başkan Balaban, bugüne kadar futbol kulüplerine sağlanan ekonomik desteğin bundan sonra voleybol, basketbol, satranç, güreş ve ilçedeki diğer amatör spor kulüplerini de kapsayacağını açıkladı.

Göreve geldiklerinde 1 bin 600 olan lisanslı sporcu sayısının 3 bin 500'e yükseldiğini belirten Balaban, yaz spor okullarına ise 1 bin 500 öğrencinin katıldığını, dönem sonunda bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

'Dışarıdan gelen seyyar satıcılara izin verilmeyecek'

Esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Balaban, son belediye meclisi toplantısında alınan kararla dışarıdan gelen seyyar satıcılar ve etkinlik adı altında satış yapan kişilerin Manisalı esnafı mağdur etmesinin önüne geçildiğini belirterek, uygulamanın esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol çalışmalarına başlanacağını açıklayan Balaban, 50. Yıl Mahallesi'nde yapılacak Yılmaz Güney Sosyal Tesisleri için ihale sürecinin başladığını söyledi. Barbaros Mahallesi'nde ise 16 bin metrekare parke taşı döşendiğini, bordür, yağmur suyu oluğu ve karo döşeme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

'Piyasaya olan borçlarımızı yüzde 90 azalttık'

Belediyenin mali yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Balaban, göreve geldiklerinde 600 milyon lira olan cari borcun 50 milyon liraya, 650 milyon lira seviyesindeki banka borcunun ise 95 milyon liraya düşürüldüğünü söyledi. Kamuya olan SGK ve vergi borçlarının ise 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde bulunduğunu ifade eden Balaban, piyasaya olan borçların yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıldığını dile getirdi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan sorunların bu yıl içerisinde çözüme kavuşacağını belirten Balaban, bölgede 40 modern kafenin yer alacağı 'Lezzetler Sokağı' projesini hayata geçireceklerini söyledi. Kamuya ait alanların işgal edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Balaban, gerekli uyarıların yapıldığını, işgallerin kaldırılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

4 çok amaçlı salon ve 3 çocuk kültür merkezi yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yayla, Karakılınçlı, Gülbahçe ve Küçükbelen mahallelerine dört çok amaçlı salon kazandıracaklarını açıklayan Balaban, Yenimahalle, Akgedik ile 75. Yıl ve 50. Yıl mahallelerinin kesişim noktasında ise üç ayrı Çocuk Kültür Sanat Merkezi inşa edeceklerini belirtti. Projelerin ihale süreçlerinin sürdüğünü kaydeden Balaban, yaşanan gecikmelerin bürokratik işlemlerden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda özel mülkiyete ait arsaların bakım ve temizliğinin belediyenin sorumluluğunda olmadığını hatırlatan Balaban, halk sağlığını tehdit eden çöp ev ve çöp arsa gibi acil durumlarda ise belediye ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaptığını ifade etti.