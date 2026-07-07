Babadağ Belediyesi, ulaşımdan çevre düzenlemesine, altyapıdan ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüterek ilçenin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Babadağ Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında taş duvar yapımı, beton yol yapımı, spor sahası aydınlatma sistemi kurulumu, altyapı ve yol iyileştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra yol kenarlarında ot biçme, çevre temizliği, dere yataklarında temizlik ve düzenleme ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da program dahilinde gerçekleştiriliyor. Babadağ Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde planlı şekilde çalışmalarını sürdürerek hem ulaşım altyapısını güçlendiriyor hem de çevre düzeni ve halk sağlığını korumaya yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçenin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek çözüme kavuşturduklarını belirterek, 'İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, planlı ve programlı çalışmalarımızla Babadağ'ımıza değer katmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.