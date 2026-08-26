Yunusemre Belediyespor'un 2026 Yaz Spor Okulu, 12 farklı branşta 4 bin çocuk ve genci sporla buluşturarak tamamlandı. Kapanış ve sertifika töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, amatör spora ve tüm branşlara desteklerinin süreceğini belirterek, gelecek yıl 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yunusemre Belediyespor'un 2026 Yaz Spor Okulu Kapanış ve Sertifika Töreni, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticileri, sporcular ve aileleri katıldı.

12 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları'na 4 bin çocuk ve genç katılırken, spor dolu yaz dönemi renkli etkinliklerle sona erdi. Törende sahne alan 'Çilli Kukla' gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı. Öte yandan Malatya'da düzenlenecek uluslararası güreş turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, alkışlar eşliğinde müsabakalara uğurlandı.

Balaban: 'Sporun tüm branşlarını önemsiyoruz'

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaz spor okullarının çocukları sporla buluşturmanın yanı sıra aileleri de bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. 4 bin çocuk ve gencin sporla buluşturulmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Balaban, emeği geçenlere teşekkür etti.

Amatör sporun ve spor kulüplerinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Balaban, sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığını belirterek tüm branşların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Sporun çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında önemli bir rol oynadığını kaydeden Balaban, gelecek yıl Yaz Spor Okulları'nı daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balaban, 'Gelecek yıl 5 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızın hangi branşa ilgi duyduğuna bakmaksızın, tüm spor dallarında onların yanında olacağız. Amacımız, spor yapan, sağlıklı yaşayan ve geleceğe güvenle bakan bir nesil yetişmesine katkı sunmak' dedi.

Kanik: 'Her geçen gün büyüyoruz'

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ise bu yıl Yaz Spor Okulları'nda geçmiş dönemlerin üzerinde bir katılıma ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocukların sporla kazandığı disiplinin yaşamlarının her alanına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Kanik, 'Bugün sporla tanışan ve düzenli olarak antrenman yapan çocuklarımızın gelecekte ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular olacağına inanıyoruz. Onların hayallerine giden yolda sağlam bir altyapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'a ve çocuklarını bizlere emanet eden kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.