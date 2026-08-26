Tuzla Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen polislik hazırlık kursuna katılan 17 yaşındaki Muhammed Altuğ Çelebi, İç Güvenlik Fakültesi giriş sınavında parkuru 36 saniyede tamamlayarak dikkat çeken bir derece elde etti. Sınava yaklaşık 3 hafta kala kursa başlayan Altuğ, kısa sürede yaptığı hazırlıkla Türkiye'deki en iyi dereceler arasında yer alan bir süreye imza attı.

Tuzla Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde gençlerin polislik, BESYO ve diğer spor alanlarındaki sınavlara hazırlanmasına yönelik ücretsiz eğitimler devam ediyor. Kurs kapsamında antrenörler eşliğinde parkur çalışmaları yapan öğrenciler, sınavlarda saniyelerin dahi önemli olduğu teknik detaylar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

İç Güvenlik Fakültesi sınavına girmeye yaklaşık bir ay kala karar veren Altuğ da Tuzla Belediyesi'nin kursundan yararlanan öğrencilerden biri oldu. Belediyenin duyurusu üzerine kursa başvuran Altuğ, antrenör İlkan Erçelik ile yaklaşık 3 hafta boyunca çalışmalarını sürdürdü. Giriş sınavında parkuru 36 saniyede tamamlayan Altuğ, erkek adaylar için 100 tam puan verilen 41 saniyelik süreden 5 saniye daha iyi bir süre yaparak dikkat çeken bir dereceye imza attı.

Muhammed Altuğ Çelebi: 'Kendime güveniyordum'

Başarısının ardından konuşan Altuğ, 'Bu kadar başarılı olacağımı tahmin ediyordum. Çünkü biz İlkan hocamla beraber zaten PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) parkuruna hazırlandık. Ben de kendime güveniyordum. İki-üç hafta civarında bir çalışmayla, biraz da doğuştan gelen bir şeyle iyi bir sonuç yaptık. Parkuru 36 saniyede tamamladım. Şu anda Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz' dedi.

Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz kurslarının kendisi ve arkadaşları için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Altuğ, 'Tuzla Belediyemizin açtığı bu ücretsiz kurslar, beni ve arkadaşlarımı geleceğe, özellikle PMO açısından gelecekteki mesleğimize çok iyi hazırlıyor. Bu kurslarda başarılı dereceler elde ediyoruz. Tuzla Belediyesi sayesinde böyle bir başarıya imza attık' diye konuştu.

Hazırlık sürecinde vazgeçmediğini belirten Altuğ, 'Kısıtlı bir zamanda geldim ama yine de vazgeçmedim. Her antrenmana geldim, iki-üç parkura çıktım. Her antrenmanda yorulmama rağmen kendimi zorladım. Vazgeçmemek lazım. Bazen yorulsak da üstüne gitmek gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Seçkin Ünver Çelebi: 'Gurur duyduk'

Altuğ'un annesi Seçkin Ünver Çelebi ise oğlunun başarılı olacağına inandığını belirterek, 'Ben zaten Altuğ'un yapacağını, başaracağını biliyordum. Altuğ da bizi gururlandırdı, şaşırtmadı. Hocamıza da Altuğ'a da çok teşekkür ediyorum' dedi.

Oğlunun sınava yaklaşık bir ay kala İç Güvenlik Fakültesi sınavına girmeye karar verdiğini anlatan Çelebi, 'Tuzla Belediyesi'nin sayfasında eğitimler verildiğini gördüm. Belediyeyi aradım, İlkan hocamızın numarasını verdiler. Onu aradım, çok güzel ilgilendi ve bizi gruba ekledi. Üç hafta gibi kısa bir sürede Altuğ'u hazırladı. Hocamızın desteği de çok büyük. Belediyemize çocuklarımıza bu tarz imkanları sunduğu için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İlkan Erçelik: '36 saniyeyi azim ve çevikliğiyle yaptı'

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde antrenör ve öğretmen olarak görev yapan İlkan Erçelik de Altuğ'un başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Erçelik, 'İki gün önce girmiş olduğu İç Güvenlik Fakültesi giriş sınavında iyi bir derece elde etti. Yapmış olduğu dereceyle Türkiye'de yapılan en iyi derecelilerden biri arasına girdi. Altuğ'u bu konuda tebrik ediyoruz. Altuğ'un yapmış olduğu derece 36 saniye. Üç hafta gibi kısa bir sürede yaptığı bu dereceyi gerçekten çevikliği ve azmiyle elde etmeyi başardı' dedi.

Kursların öğrencilerin hedeflerine göre şekillendiğini belirten Erçelik, 'BESYO, polislik ve Spor Lisesi'ne hazırlanan öğrencilerimiz var. Her öğrencimizi kendi hedeflediği alana göre çalıştırıyoruz. O alanın gerektirdiği şartlarda uygun antrenmanlar yaptırıyoruz. Mimar Sinan İlkokulu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Polislik kursuna katılan öğrencilerin temel hedefinin polis memuru olmak, Polis Meslek Yüksekokulu'na veya İç Güvenlik Fakültesi'ne hazırlanmak olduğunu belirten Erçelik, 'Buradaki hedefimiz sadece öğrencimizin parkuru tamamlaması değil. Her salisenin hesabını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik bilgiler vererek öğrencilerimizin parkuru en kısa sürede tamamlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' diye konuştu.