Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Salkonak Mahallesi'ne bağlı Geli Mezrası'nı ziyaret ederek, bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler ile yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Geçit, kırsal bölgelerin ihtiyaç ve beklentilerini dinleyerek yeni yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Merkez ile kırsal bölgeler arasında hizmet standardı açısından fark oluşmaması amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları ihtiyaç ve talepler doğrultusunda şekillendiriyor.

Bu kapsamda Salkonak Mahallesi'ne bağlı Geli Mezrası'nı ziyaret eden Başkan Geçit, bölgede incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Mezrada yaşayan vatandaşlar ve muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Geçit, bölgenin mevcut durumu, ihtiyaçları ve öncelikli beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette özellikle tarım alanlarına ulaşım, yol açma ve yenileme çalışmaları, ulaşım konforunun artırılması, sosyal ve sportif alanların geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Geçit, belediyenin görev ve sorumluluk alanında bulunan çalışmaların planlı bir şekilde hayata geçirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Salkonak Mahallesi'ne bağlı Geli Mezrası'nda gerçekleştirilen ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Geçit, vatandaşlarla yapılan istişarelerin hizmetlerin doğru noktaya ve doğru şekilde ulaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Başkan Geçit, 'Salkonak Mahallemize bağlı Geli Mezrası'nda muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek yeni projeler ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, bölgemizin ihtiyaçlarını değerlendirdik ve yeni hizmet alanlarında yapmamız gereken yatırımlar konusunda görüş birliğine vardık. Bundan sonraki süreçte planlamalarımızı yaparak bölgelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek için ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Tarım alanlarına ulaşımdan yol açma ve yenileme çalışmalarına, sosyal hizmetlerden sportif yatırımlara kadar her alanda kırsal bölgelerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar bu anlamda önemli adımlar attık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak, bölgelerimizin önceliklerine uygun yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kırsal bölgelerin güçlendirilmesinin Yeşilyurt'un bütüncül kalkınması açısından önemli olduğunu belirten Başkan Geçit, kırsal mahallelerin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

'Kırsalı güçlendirmek, topyekûn ayağa kalkmanın en güzel göstergesi olacaktır.' diyen Başkan Geçit, belediyenin imkanları ölçüsünde kırsal bölgelerdeki yatırım programlarını artıracaklarını belirtti.

Vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Başkan Geçit, 'Şehrimizin ayağa kalkma sürecinde özellikle kırsal bölgelerimize yönelik projeler ve yatırımlar büyük önem taşıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, bütün yaşam alanlarımızın aynı seviyede hizmet ve yatırımlara kavuşmasını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın nerede yaşadığına bakmaksızın, ihtiyaç duyduğu hizmeti en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bizleri en güzel şekilde misafir eden, gönül kapılarını bizlere açan, samimi görüşleri ve fikirleriyle millete hizmet yolunda yolumuzu aydınlatan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler istişareye, ortak akla ve vatandaşlarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. Yeşilyurt'umuzun her mahallesine, her mezrasına hizmet götürmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.