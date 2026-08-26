Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçının 8. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili Antalyalı 3 avukat maçın orta hakemi ve VAR hakemleri hakkında görev gereklerine aykırı hareket ettikleri iddiası ile Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Antalyalı 3 avukat maçın orta hakemi Adnan Deniz Kayatepe ile VAR hakemleri ve diğer görevliler hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Müsabakanın henüz 8. dakikasında, Aliti ile Trossard arasında topsuz alanda yaşanan gerginlik sırasında Aliti'nin eliyle Trossard'ın yüz bölgesine müdahalede bulunduğu ve bu müdahalenin tokat niteliğinde olduğunu belirten Avukat Abdullah İlkkahraman, futbol oyun kurallarına aykırı olan bu durumun tespiti ile görevli olan VAR hakemlerinin bu durumu tespit ederek gereğinin yapılması için maçın orta hakemine gereği için bildirmemesi sonrası oyunun devamına karar verildiğini belirtti.

Hakemler hakkında suç duyurusunda bulundular

Hakemlerin görevlerinin faul, penaltı gibi maç anındaki uygunsuz durumları bildirmesi, yönetmeliğe aykırı durumları tespit etmek ve yaptırım uygulamak olduğu belirten İlkkahraman, hakemlerin bilinçli olarak maç anındaki usulsüzlüklere göz yummasının TCK madde 257 kapsamında suç oluşturduğu söyledi. İlkkahraman, 'Orta hakem pozisyonu net olarak görememiş olabilir. Ancak VAR hakeminin bu mevcut yaptırım gerektiren pozisyonu görmemesi mümkün değildir. En azından orta hakemi çağırıp mevcut pozisyonu incelettirmesi gerekirken bu duruma çağırmaması VAR hakemlerinin TCK anlamında görevini ihmal ettiği veya görevini kötüye kullandığı açıktır. Kamuoyu da bu durumdan dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Bununla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunduk. Soruşturma sonrasında olayın netlik kazanacağını düşünüyoruz' dedi.

'Yaşanan olaya hiçbir müdahalede bulunulmadı'

Hakemlerin yaşanan olaya hiçbir müdahalede bulunmamasının TCK m.257 kapsamında 'Görevi Kötüye Kullanma Suçuna' sebep verdiğini belirten Avukat Hasan Nizam ise, 'Alanyaspor Beşiktaş maçında görüldüğü üzere tüm şu anda Türkiye'nin de gündeminde olduğu üzere yaşanan olayla ilgili hem duyarlı vatandaş olarak hem de işini bilen avukatlar olaraktan savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Spor müsabakalarına ilişkin 6222 sayılı kanun gereği hakemlerin maç yönettiği esnada kamu görevlisi olması ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi gereği hakemlerin görev esnasında görmüş oldukları eylemi tespit edip buna gereken yaptırım uygulaması gerekirken görevine aykırı hareket ettiği için TCK madde 257 gereğince hakemlere ilişkin suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız' ifadelerini kullandı.

'Futbol oyun kurallarına aykırı'

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları müracaat ile karşılaşmanın orta hakemi ime VAR görevlisi olarak görev yapan ve kimlikleri soruşturma kapsamında belirlenecek diğer görevliler hakkında soruşturma başlatılmasını istediklerini söyleyen Avukat Sude Budak ise, 'Maçın 8. dakikasında meydana gelen futbol oyun kurallarına aykırı olan pozisyonla ilgili olarak CMK 158 kapsamında ihbar hakkımızı kullanıp suç duyurusunda bulunduk. Buradaki amacımız herhangi bir takımı ya da kişiyi kötü göstermek değil görev gereği sorumluluğu olan kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin hukuken araştırılmasını sağlamaktır. Maçta görevli olan hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduk' diye konuştu.