Denizli futboluna iz bırakmış önemli isimlerin sahada ter dökeceği 'Efsaneler futbol şöleni' için geri sayım başladı.

Uzun yıllar Denizlispor ve amatör spor camiasında çeşitli takımlarda futbol oynamış toplam 44 sporcu, 'Efsaneler futbol şöleni' için kramponlarını yeninden bağlıyor. 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20:00'de Servergazi Sahası'nda gerçekleşecek bu büyük organizasyon öncesi Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Karapınar ve Hüsamettin Kesikbaş, organizasyon ile ilgili kamuoyuna bilgiler aktardı.

Denizli futboluna çok büyük emekler vermiş futbolculardan oluşacak takımların başında sahaya çıkacak Mehmet Ali Sevil ve Hasan Ersoy'un da hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Mustafa Karapınar, 'Denizli futbolu kan kaybetmeye devam ediyor. Amatör spor camiası da bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Bu organizasyon, bir nevi bur duruma dikkat çekmek adına yapıldı. Geçmişin unutulmaz anlarını birlikte yaşamak, efsaneleri yeniden sahada izlemek, Denizli futbolunda tarihi buluşmaya tanıklık etmek isteyen herkesi organizasyonumuza davet ediyoruz' dedi.

Karapınar son olarak organizasyona destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli ASKF, TÜFAD, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği gibi kuruluşlara da teşekkür etti.

'Denizlispor forması benim hayatımdır'

Denizlispor, Denizli Belediyespor ve Kızılcabölükspor gibi profesyonel temsilcilerin kapanması ya da güç kaybetmesiyle şehirdeki gençlerin önünün kesildiğini vurgulayan Hasan Ersoy, altyapı anlayışının bitme noktasına geldiğini belirtti. Türkiye'nin en yetenekli çocuklarının Denizli'de olduğunu, ama bunun farkında olunmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı; 'Bu şehirde yetişen yetenekli gençlerimiz Alanya'da, Manisa'da, Bursa'da top oynuyor ama kendi memleketlerinde yeteneklerini sergileyecek takım bulamıyor. Denizlispor forması benim hayatımdır ' dedi. Hüsamettin Kesikbaş ise konuşmasında, çok büyük isimlerin ilk kez bir arada olacağı organizasyonda kendilerini kırmadan davete tamam diyen ve sahada yerlerini alacak tüm futbol adamlarına teşekkür etti.

'Hepimize iyi gelecek'

Antrenör Mehmet Ali Sevil de konuşmasında organizasyonun önemine işaret ederek, Denizli futbolunun yeniden yükselmesi adına büyük bir adım olarak nitelendirdi. Sevil, 'Yıllarda birlikte top oynadığımız arkadaşlarımız ile yeniden sahada buluşmak bizleri son derece heyecanlandırıyor. Yan yana, sırt sırta olduğumuz organizasyon hepimize çok iyi gelecek. Yıllarca amatör spor camiasına gönül vermiş onure etmek gerçekten çok güzel olacak. Emeklerinden dolayı Mustafa Karapıanr ve Hüsamettin Kesikbaş'a çok teşekkür ediyorum' dedi.