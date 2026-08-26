Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, güne Büyükşehir Belediyesi merkez aşevinde başladı. Her gün binlerce ailenin sofrasına ulaşan sıcak yemeklerin hazırlanma sürecini yerinde inceleyen Büşra Özdemir, aşevi çalışanlarıyla da bir araya geldi. Özdemir, aşevinde özveriyle ve titizlikle hazırlanan yemeklerin her gün binlerce sofraya sıcak yemek olarak ulaştığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez aşevini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, çalışmaları yerinde gördü. Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yavuz, merkez aşevinde günlük bin 300 porsiyon, Alanya'da 400 porsiyon, Manavgat'ta 300 porsiyon olmak üzere toplamda günlük 2 bin porsiyon, yıllık 7 bin porsiyon yemek dağıtımı yapıldığını söyledi. Yavuz, aşevinde hazırlanan yemeklerin engelli bireylere, yemek yapamayacak durumda olan yaşlılara ve sosyo-ekonomik durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her gün binlerce ailenin sofrasına ulaşan yemeklerin yapım aşamasını yerinde gören Başkan Vekili Özdemir, yemekleri kendi elleriyle sefer taslarına koyarak personele eşlik etti. Ardından çalışanlarla sohbet eden Büşra Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemeklerin büyük bir titizlik ve dayanışma anlayışıyla hazırlandığını belirten Özdemir, aşevi çalışanlarının emeğinin her gün yüzlerce ailenin sofrasına sıcak yemek olarak ulaştığını ifade etti.

'İnsanların en zor anında yanındayız'

Başkan Vekili Özdemir, 'Aşevimiz günlük yemek dağıtımlarının yanında Ramazan ayında iftar yemeği, aşure ayında aşure ikramı, üniversite öğrencilerine sınav döneminde sıcak çorba ikramı, afetlerde, olağanüstü durumlarda da mobil aşevi ile vatandaşlarımızın yanında oluyor. Küçük bir hizmet gibi görünüyor ama insanların en zor anında yetiştiğimiz, onların yükünü hafiflettiğimiz, her eve sıcacık giriş yaptığımız bir yer aşevimiz. Sabahın çok erken saatinde başlıyorlar çalışmaya. Aşevimizin mutfağında görev yapan arkadaşlarımdan lojistikte görev alan herkese kadar öz verili emekleri için teşekkür ediyorum' dedi.

Dağıtım araçlarını uğurladı

Özdemir, daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin bulunduğu yemek dağıtım araçlarını uğurladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, aşevi ile aynı yerleşkede bulunan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.