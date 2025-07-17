Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, “Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.” denildi.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz ek bir bilgi paylaşılmazken, Şeref Ateş’in ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılması bekleniyor.

Prof. Dr. Şeref Ateş, uzun yıllar Türkiye’nin kültürel diplomasi faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanlığını üstlenmişti. Hakkındaki iddialar ve yürütülen soruşturma, kurumun faaliyetlerinin denetimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.