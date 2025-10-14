Memurlar ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikaların çağrısıyla yapılan grev, başkent Atina’da binlerce kişinin parlamentoya yürüyerek protesto gösterisi düzenlemesiyle dikkat çekti. Öğretmenler, doktorlar ve gazeteciler de eyleme katıldı.

Sendikalar, hükümetin yasa tasarısının işçiler üzerindeki baskıyı artıracağını vurguluyor. Memurların çatı sendikası ADEDY, esnek çalışma saatlerinin “8 saatlik iş günü uygulamasının sona ermesi, aile ve sosyal yaşamın anlamını kaybetmesi ve aşırı sömürünün yasallaşması” anlamına geldiğini savundu.

Sendikalar, tasarının geri çekilmesini, haftalık çalışma süresinin mevcut 40 saatten 35 saate düşürülmesini, maaş artışı sağlanmasını ve toplu iş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyor.

Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu göz önüne alındığında, yasa tasarısının yarın parlamentoda onaylanması bekleniyor. Eurostat verilerine göre Yunanistan, hâlihazırda Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.