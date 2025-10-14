Tarım Kredi’den alınan bilgilere göre, Giresun kalite fındıkta 50 randıman esasına göre brüt fiyat kilogram başına 345 TL olarak belirlendi. Her randıman için ek 6,90 TL ödeme yapılırken, uygulanan yüzde 2,01 kesintinin ardından net fiyat 338 TL oldu. Levant kalite fındıkta ise 50 randıman için brüt 335 TL, kesintiler sonrası net 328,26 TL olarak açıklandı.

Böylece Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 50 randıman esasına göre serbest piyasada en yüksek alımı gerçekleştiren kurum konumuna geldi.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) belirlediği alım fiyatları serbest piyasanın oldukça altında kalıyor. TMO, 2025 yılı için Giresun kalite fındıkta kilogram fiyatını 200 TL, Levant kalite fındıkta ise 195 TL olarak açıklamıştı. Bu nedenle üreticiler TMO’ya fındık teslimi yapmıyor.