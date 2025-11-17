Karakaş’a göre, emeklilik dilekçesinin verileceği tarih, emekli maaşı ve kıdem tazminatı üzerinde doğrudan etkiye sahip. Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu yıllarda, dilekçe tarihinin doğru seçilmesi aylıkların artışında önemli rol oynuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, 2025 yılında yıllık enflasyon yüzde 31 ile 33 arasında gerçekleşebilir. Bu durum, emekli olacak kişiler için 2026 yılına göre yüzde 3 ila 4 arasında daha avantajlı bir emeklilik farkı anlamına geliyor.

Kıdem tazminatı da emeklilik tarihinden etkileniyor. 2025 yılında emekli olacak özel sektör işçileri, 2026 yılında emekli olana kıyasla tavan kıdem tazminatından 107 bin liraya kadar düşük ödeme alabilir. Öte yandan, asgari ücrette beklenen artışlar, kıdem tazminatını da doğrudan etkiliyor.

Karakaş, özellikle kamu işçilerinin maaş ödeme günlerine göre emeklilik dilekçelerini planlamaları gerektiğini belirterek, “Maaşlarını ayın 15’inde alan kamu işçileri dilekçelerini 14 Ocak’a kadar verebilir ve 2025 yılı emeklisi sayılacak, kıdem tazminatı artışından faydalanabilecek” dedi.

Emekli olmayı düşünenlerin, hem emekli maaşı avantajını hem de kıdem tazminatı farkını göz önünde bulundurarak dilekçe tarihlerini dikkatli seçmeleri öneriliyor.