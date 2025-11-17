“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, çalışan memnuniyetini bir kez daha Great Place to Work® Sertifikası ile taçlandırdı. Karsan olarak, elde edilen bu başarının kurumun tüm çalışanlarına ait olduğunu ifade eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Dünya genelinde prestijli bir ünvan olan Great Place to Work® sertifikasını üst üste iki yıl almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl ayrıca, Mayıs 2025’te Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında en iyi uygulamaları gerçekleştiren şirketlerden biri olan Karsan, ağustos ayında Üretim ve İmalat Sektöründe En İyi İşverenler arasında yer aldı. Tüm bu ödüller, çalışanlarımızın katkısıyla şekillenen güçlü kurum kültürümüzün bir yansıması” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, kusursuz üretim ve hizmet anlayışıyla geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzman çalışma ekibiyle ürünleri kadar yenilikçi hizmet anlayışıyla da sektörün önünde konumlanan Karsan, bu kapsamda çalışan memnuniyetini ortaya koyan Great Place to Work® (Çalışmak için harika bir iş yeri) sertifikasını bir kez daha alarak çalışan memnuniyeti ve kurum kültüründeki başarısını bir kez daha tescilledi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en saygın kurum kültürü değerlendirmelerinden biri olan Great Place to Work® sertifikasını almaya hak kazanan Karsan, insan odaklı yaklaşımı ve güçlü iş yeri kültürüyle dikkat çekti.

Great Place to Work® sertifikası; güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş temel kriter üzerinden yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda veriliyor. Bu sertifika, yalnızca iyi bir iş yeri olmanın değil, çalışanların kendilerini değerli, motive ve mutlu hissettikleri bir kurum kültürüne sahip olmanın da en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirket, Great Place to Work sertifikasını, Bursa’da düzenlenen bir törenle teslim aldı. Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, sertifikayı Great Place to Work temsilcisinden teslim alarak, elde edilen bu önemli başarıyı tüm Karsan çalışanlarıyla paylaştı. Etkinlikte, Karsan’ın sürdürülebilir kurum kültürü vizyonu ve çalışan bağlılığını artırmaya yönelik yeni hedefleri de paylaşıldı. Karsan, Great Place to Work® tarafından ilk kez Ekim 2024’te “Çalışmak İçin Harika Bir Şirket” olarak sertifikalandırılmıştı. 2025 yılı ise, bu alandaki başarılarını daha da ileriye taşıdığı bir dönem oldu. Mayıs 2025’te Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında en iyi uygulamaları gerçekleştiren şirketlerden biri olan Karsan, ağustos ayında Üretim ve İmalat Sektöründe En İyi İşverenler arasında yer aldı. Karsan, çalışan mutluluğunu odağına alan uygulamalarıyla bu yıl da Great Place to Work® sertifikasını almaya hak kazanarak insan odaklı liderlik anlayışını bir kez daha kanıtladı.

“Çalışan Memnuniyeti En Büyük Hedefimiz”

Karsan, çalışan deneyimini sürekli geliştirmek amacıyla 2022 yılında oluşturduğu 6 farklı çalışma grubuyla; iletişim, ergonomi, sosyal faaliyetler ve ödül, takım çalışması ve gelişim, ücret ve yan haklar alanlarında önemli iyileştirmeler hayata geçiriyor. Üst yönetim sponsorluğunda yürütülen bu gruplar, kurum içinde katılımcı ve kapsayıcı bir kültürün gelişmesine katkı sağlıyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, elde edilen bu başarının kurumun tüm çalışanlarına ait olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Dünya genelinde prestijli bir ünvan olan Great Place to Work® sertifikasını üst üste iki yıl almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl ayrıca, Mayıs 2025’te Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük alanında en iyi uygulamaları gerçekleştiren şirketlerden biri olan Karsan, ağustos ayında Üretim ve İmalat Sektöründe En İyi İşverenler arasında yer aldı. Tüm bu ödüller, çalışanlarımızın emeğiyle şekillenen güçlü kurum kültürümüzün bir sonucu. Bu önemli başarının ardında, çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, güçlü ekip ruhumuz, köklü kurum kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz saygı ile sevgi yer alıyor. Bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak onların mutluluğunu sağlamak adına daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Karsan’da inanıyoruz ki, ne yaptıysak birlikte yaptık; ne yapacaksak birlikte yapacağız.”