Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış kaydetti.

Otomotiv sektörü kasımı zirvede kapattı

Türkiye’nin dış ticaret performansına ilişkin TİM tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında en fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu. Sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artışla 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 367 milyon 197 bin dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 479 milyon 757 bin dolarla elektrik–elektronik sektörü izledi.

Toplam ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin kasım ayı genel ihracatı, geçen yılın kasımına göre yüzde 2,2 artarak 22 milyar 718,2 milyon dolar oldu.

Sanayi grubu, toplam ihracatın yüzde 69,6’sını oluştururken kasım ayında 15 milyar 821 milyon 420 bin dolarlık dış satım yaptı.

Tarım grubunda yüzde 1’lik düşüş yaşanarak 3 milyar 290 milyon 836 bin dolar, madencilik grubunda ise yüzde 9,8 artışla 533 milyon 47 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 44 arttı

Kasım ayında ihracatını en yüksek oranda artıran sektör yüzde 44,2 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Buna karşın bazı alt sektörlerde gerilemeler dikkat çekti. Örneğin; fındık ve mamulleri yüzde 32,2, zeytin ve zeytinyağı yüzde 51,8, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 13,1 düşüş kaydetti.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Kasım ayında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler şöyle sıralandı:

Almanya: 1 milyar 658 milyon 520 bin dolar

Birleşik Krallık: 1 milyar 215 milyon 753 bin dolar

İtalya: 1 milyar 87 milyon 449 bin dolar

Şehir bazında ise ihracat liderliği yine değişmedi:

İstanbul: 7 milyar 336 milyon 497 bin dolar

Kocaeli: 1 milyar 882 milyon 165 bin dolar

Bursa: 1 milyar 610 milyon 75 bin dolar

Otomotivde 12 aylık ihracat 41,2 milyar doları geçti

TİM’in son 12 aylık verilerine göre otomotiv sektörü, 41 milyar 248 milyon 489 bin dolar ihracata ulaşarak Türkiye’nin yıllık ihracatında da açık ara öne çıktı.

Sanayi mamullerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı yüzde 21,6, gemi ve yat sektöründe ise yüzde 7,5 artış gerçekleşti.

Türkiye’nin kasım ayı ihracat tablosu