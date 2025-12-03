Piyasalarda Kasım ayı için aylık enflasyon beklentisi %1,25 seviyesindeydi. Böylece gerçekleşen veri, beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

Ekim ayında TÜFE, aylık bazda %2,55, yıllık bazda ise %32,87 olarak açıklanmıştı.

TÜİK’in Detaylı TÜFE Verileri

TÜİK tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 2025 yılı Kasım ayında TÜFE’deki değişim şöyle gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %0,87 artış

Aralık 2024'e göre: %29,74 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %31,07 artış

On iki aylık ortalamalara göre: %35,91 artış

Ana Harcama Gruplarındaki Değişimler

Yıllık Değişim

En yüksek ağırlığa sahip üç ana grubun yıllık artış oranları şöyle oldu:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %27,44

Ulaştırma: %29,23

Konut: %49,92

Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise sırasıyla %6,83, %4,55 ve %7,57 olarak hesaplandı.

Aylık Değişim

Kasım ayında ana harcama gruplarındaki aylık değişimler:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %-0,69

Ulaştırma: %1,78

Konut: %1,70

Bu grupların aylık enflasyona etkileri ise:

Gıda: %-0,17

Ulaştırma: %0,27

Konut: %0,29

143 Temel Başlıktan 108’inde Artış Görüldü

Kasım 2025’te TÜFE kapsamında yer alan 143 temel başlığın:

28’inde düşüş ,

7’sinde değişim olmazken ,

108’inde artış kaydedildi.

Özel Kapsamlı TÜFE (B Göstergesi)

Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan B endeksi, Kasım ayında:

Aylık: %1,27 artış

Aralık 2024’e göre: %30,64 artış

Yıllık: %32,17 artış

On iki aylık ortalamalarda: %35,69 artış

şeklinde gerçekleşti.