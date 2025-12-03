Piyasalarda Kasım ayı için aylık enflasyon beklentisi %1,25 seviyesindeydi. Böylece gerçekleşen veri, beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.
Ekim ayında TÜFE, aylık bazda %2,55, yıllık bazda ise %32,87 olarak açıklanmıştı.
TÜİK’in Detaylı TÜFE Verileri
TÜİK tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 2025 yılı Kasım ayında TÜFE’deki değişim şöyle gerçekleşti:
-
Bir önceki aya göre: %0,87 artış
-
Aralık 2024’e göre: %29,74 artış
-
Bir önceki yılın aynı ayına göre: %31,07 artış
-
On iki aylık ortalamalara göre: %35,91 artış
Ana Harcama Gruplarındaki Değişimler
Yıllık Değişim
En yüksek ağırlığa sahip üç ana grubun yıllık artış oranları şöyle oldu:
-
Gıda ve alkolsüz içecekler: %27,44
-
Ulaştırma: %29,23
-
Konut: %49,92
Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise sırasıyla %6,83, %4,55 ve %7,57 olarak hesaplandı.
Aylık Değişim
Kasım ayında ana harcama gruplarındaki aylık değişimler:
-
Gıda ve alkolsüz içecekler: %-0,69
-
Ulaştırma: %1,78
-
Konut: %1,70
Bu grupların aylık enflasyona etkileri ise:
-
Gıda: %-0,17
-
Ulaştırma: %0,27
-
Konut: %0,29
143 Temel Başlıktan 108’inde Artış Görüldü
Kasım 2025’te TÜFE kapsamında yer alan 143 temel başlığın:
-
28’inde düşüş,
-
7’sinde değişim olmazken,
-
108’inde artış kaydedildi.
Özel Kapsamlı TÜFE (B Göstergesi)
Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan B endeksi, Kasım ayında:
-
Aylık: %1,27 artış
-
Aralık 2024’e göre: %30,64 artış
-
Yıllık: %32,17 artış
-
On iki aylık ortalamalarda: %35,69 artış
şeklinde gerçekleşti.